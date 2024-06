Cu Slovacia, selecționata lui Edward Iordănescu va avea meci decisiv. Partida e programată miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00, în Frankfurt, pe ”Deutsche Bank Park”. Confruntarea va putea fi urmărită în direct la Pro TV și pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Adi Mutu a urmărit România - Belgia și a dat verdictul

Cât despre România - Belgia 0-2, de la Koln, Adrian Mutu, fost antrenor la CFR Cluj și Rapid în SuperLiga României, a ținut să puncteze că tricolorii puteau ieși și mai șifonați din prima parte, având în vedere ocaziile irosite de belgieni.

De asemenea, Mutu a evidențiat că Doku și Lukebakio au impus probleme în benzi, în timp ce Kevin De Bruyne și-a făcut treaba pe toată suprafața de joc.

”Nu am avut forță în ofensivă, în prima repriză nu am avut nicio ocazie. Au fost câteva situații, s-a văzut clar au jucători de mare valoare. Ne-au pus în dificultate pe benzi cu Doku și Lukebakio, Doku ne-a pus în mare dificultate pe partea dreaptă, puteam să mai primim gol.

Am ieșit bine cu 1-0 după prima repriză, în a doua repriză am început mai bine ca ei și am avut ocazii, chiar dacă nu au venit din niște faze pe care le-am lucrat noi, ci din niște erori mari ale belgienilor. Atât Man, cât și Alibec au avut ocazii importante.

De Bruyne era pe tot terenul, intra atât în mijloc, cât și în benzi. Pe benzi au fost foarte, foarte puternici în duelurile unu la unu. O echipă bună, au dezvoltat fazele de atac chiar dacă jucau cu o linie de patru.

Niță a scos niște șuturi incredibile, este un portar de calitate care ne-a obișnuit cu astfel de intervenții”, a spus Adi Mutu, potrivit Fanatik.

Cum arată Grupa E de la EURO 2024

România - 3p Belgia - 3p Slovacia - 3p Ucraina - 3p

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)