Budescu l-a ironizat pe Alibec: "Poti sa iesi cu masina ta pe vremea asta afara?" VIDEO

Budescu il provoaca pe Alibec si-l pune sa faca drifturi pe zapada cu masina lui de aproape 200 de mii de Euro.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Alibec nu mai sperie pe nimeni la fotbal, dar ramane cel mai tare din parcarea stelistilor cu bolidul de 170 de mii de euro. Budescu il provoaca in campania Eu sunt 12.

"Poti iesi cu masina pe vremea aceasta, cu masina pe care o ai in momentul de fata"



Budescu e la nationala. Nu si Alibec.



"O pasa decisiva probabil, dar am spus si inainte de meciul cu CFR ca prefer o bara frumoasa si asta s-a intampat, cu toate ca imi doream un gol in acel meci si meritam sa castigam", a spus Budescu.