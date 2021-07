Experienta unica la Star of The Match by Heineken. Cei mai buni jucatori care au venit pe Arena Nationala, premiati pentru prestatiile lor

Cu ocazia evenimentului sportiv EURO 2020 care a avut loc si la Bucuresti, prin gazduirea celor 4 meciuri, HEINEKEN, partenerul oficial al campionatului de fotbal, a oferit ocazia sa invite pentru prima data persoane publice din Romania, care sa ia parte la ceremonia Star of The Match si sa se bucure de eveniment.

Star of The Match by Heineken este un eveniment by Heineken care are loc la finalul fiecarui meci de la EURO 2020, atunci cand Heineken ofera trofeul Star of The Match celui mai bun jucator din meciul respectiv. Acesta este ales pe baza unor criterii UEFA, jucatorii fiind observati pentru modul in care joaca pe parcursul meciului.

Patru influenceri au avut ocazia sa aiba parte de experienta Star of The Match, cate unul la fiecare meci care a avut loc la Bucuresti. Acestia au fost Cristian Simonca (Otrava) – 13 iunie – Macedonia de Nord vs. Austria, Mario Fresh – 17 iunie – Macedonia de Nord vs. Ucraina, George Buhnici – 21 iunie – Austria vs. Ucraina si Corina Caragea – 28 iunie – Franta vs. Elvetia, luand parte la experienta Star of The Match. De asemenea, un invitat special in aceasta campanie este Razvan Rat, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti romani si fost capitan al nationalei Romaniei, care a participat in calitate de Ambasador Star Of The Match by Heineken.

Invitatii Heineken au postat pe retelele sociale despre participarea la primul eveniment Star Of The Match by Heinken in Romania.

Impreuna cu un reprezentat UEFA si chaperonul care i-a insotit, acestia au avut posibilitatea sa ia contact cu trofeul Star of the Match, care a ajuns ulterior la unul dintre jucatorii fiecarui meci. Au marcat momentul printr-o fotografie oficiala, au avut sansa sa tina trofeul in mana si sa-l prezinte publicului prin continutul foto-video facut si, desigur, au urmarit meciul. La final, acestia au asistat la ceremonia de acordare a trofeului si au avut ocazia sa stea aproape de castigatorul Star of The Match.

Star of The Match a oferit posibilitatea ca pentru prima data persoane publice si creatori de continut din Romania au avut ocazia sa puna mana pe mult ravnitul trofeu si sa asiste la ceremonia de acordare a acestuia celui mai bun jucator al meciului.

