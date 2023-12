Victor Angelescu a răbufnit după eliminarea Rapidului din Cupă! Unde crede că s-a greșit: „Acum ne gândim la asta!”

Rapidiștii aveau ca obiectiv principal în acest sezon câștigarea Cupei României, însă nu au reșit să iasă din grupe, lucru care i-a supărat pe oficialii din Giulești.

Angelescu recunoaște că meciul cu CSA Steaua, scor 0-0, când rapidiștii au jucat cu echipa a doua a fost o greșeală, care i-a costat pe giuleșteni calificarea în fazele eliminatorii.

Angelescu, dezamăgit după eliminarea Rapidului din Cupă

„Suntem foarte supărați pentru că era un obiectiv important pentru noi Cupa României, mai ales anul acesta. Asta este. Mergem mai departe. Cu CSA am jucat cu jucători care nu prinseseră echipa. Acum că ne gândim la asta. Teoretic trebuia să batem pe oricine ținând cont că suntem o echipă de primă ligă și ei de a doua. Cel mai important pas trebuia făcut cu CSA. Trebuia să câștigăm cu CFR că jucam în Giulești. Am făcut un meci decent cu CFR. Din păcate, nu am câștigat.

Ultimul meci am făcut un meci bun. Am fost echipa care a dominat. Pe ei i-a ajutat și egalul. În celelalte meciuri nu am avut jocuri bune. Nu putem să jucăm bine în fiecare meci. Nu suntem într-o pasă bună din care sperăm să ieșim mâine.

Este un ibiectiv ratat și nu putem să dăm vina doar pe antrenori. Totul de la conducere până la jucători și antrenor. Normal că ne lipsesc jucătorii. Mă așteptam de la unii jucători să arate de ce sunt la Rapid și să își câștige un post de titular. Din păcate, nu au reușit”, a spus Victor Angelescu, potrivit Digisport.

Pentru Rapid urmează duelul de pe teren propriu, cu FC Voluntari, programat sâmbătă, de la ora 20:45, în etapa cu numărul 19 din Superliga.