Cu un prim 11 solid la Botoșani, Rapid a deschis scorul în minutul 35 prin Aaron Boupendza, care și-a trecut în cont prima reușită după transferul în România.

Marius Șumudică, după FC Botoșani - Rapid 0-2: "De trei meciuri nu luăm gol și e foarte important"



Rareș Pop a majorat avantajul giuleștenilor și a stabilit scorul final în minutul 52.



După meci, Marius Șumudică a explicat ce s-a schimbat între eșecul de la Botoșani din urmă cu trei săptămâni și victoria de astăzi. Antrenorul s-a arătat foarte mulțumit de nivelul arătat de jucătorii Rapidului.



"Un meci bun. Am tratat competiția ca atare, am încercat după prima repriză să dau minute și celorlalți care nu prea au jucat. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, au făcut un meci foarte bun. Cred că am dominat în prima repriză, am avut ocazii și un gol anulat. Sunt mulțumit. Importante sunt punctele într-o grupă ca asta. Acum trebuie să uităm repede această victorie pentru că ne așteaptă un meci extrem de greu cu Hermannstadt. Trebuie să ne gândim serios la el și să-l câștigăm.



Am schimbat sistemul și am mai legitimat niște jucători. Campionatul nostru a început de la meciul cu Farul. Nu e ușor să clădești o echipă și să schimbi sistemul. Am schimbat sistemul de joc și iată că dă roade. De trei meciuri nu luăm gol și e foarte important. Asta e cel mai important pentru mine.



E clar, eu v-am zis că vom crește fizic. Arătăm bine din punct de vedere fizic. Toate statisticile sunt mai bune de la meci la meci și nu pot decât să mă bucur.



Va fi foarte greu cu Hermannstadt, o echipă care suferă. E un fost coleg de-ai mei antrenor, Măldărășanu. Cunoaște atmosfera Giuleștiului. Sperăm ca stadionul să fie plin și să ne recuperăm până la ora meciului. Dacă noi vom fi fresh la ora meciului, cu siguranță plecăm cu prima șansă la meciul ăsta. Timpul e scurt", a spus Marius Șumudică.



Ce urmează pentru Rapid în Cupa României



4 decembrie: CS Afumați - Rapid

18 decembrie: Rapid - CFR Cluj



* Datele exacte ale următoarele meciuri din Cupa României nu au fost încă stabilite



Clasamentul în grupa A din Cupa României