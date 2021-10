Patronul lui Sepsi, propunere pentru Adrian Mititelu: „Îi invităm să joace la Sfântu Gheorghe”

Sepsi OSK și-a inaugurat nouă arenă de 25 de milioane de euro în etapa a 12-a a Ligii 1, contra lui FC Voluntari. Însă, primul meci pe noul stadion nu a fost încununat cu o victorie, iar covăsnenii au pierdut cu 1-2 meciul cu băieții lui Liviu Ciobotariu.

În optimile Cupei României, Sepsi OSK va trebui să joace împotriva lui FCU Craiova. Doar că jocul nu se va disputa pe „Ion Oblemenco”, primarul Lia Olguța Vasilescu considerând că prea multe meciuri pe gazonul abia montat ar dăuna suprafeței. Așa că cele două echipe se vor întâlni la Severin, doar că Laszlo Diosznegi le va propune oltenilor ca partida să se desfășoare pe noul stadion din Sfântu Gheorghe.

„Am auzit și eu varianta asta, dar o să vorbesc cu cei din conducerea noastră și o să le trimitem o scrisoare celor de la Craiova în care o să-i invităm să vină să joace la Sfântu Gheorghe, pe stadionul nostru cel frumos. Ar fi mai bine decât la Severin.

Nu-i va costa absolut nimic, terenul e excelent, plus că am salva și noi o deplasare. Ar trebui să mergem de la Cluj direct la Severin. Noi suntem dispuși să-i primim aici. Iar dacă ar fi să glumesc puțin, cei de la Craiova au văzut acum, după meciul nostru cu Voluntari, că stadionul nu ne poartă noroc, deci ar avea o șansă în plus”, a declarat Laszo Dioszegi pentru fanatik.