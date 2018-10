Meci de EUROPA pe stadionul lui Dragnea! TOT orasul era gata sa vina la meci! Ce se intampla acum la Magurele

S-au dat toate biletele la meciul de Cupa dintre Turris si Craiova din optimile Cupei Romaniei!

Echipa din Turnu Magurele a scos aproape 1500 de tichete la vanzare. S-ar fi dat mult mai multe, daca ar fi fost disponibile. Tot stocul a fost epuizat in doar 30 de minute.



Fanii Craiovei au avut si ei aproape 200 de locuri rezervate, in timp ce oficialii si invitatii clubului au impartit alte 300 de invitatii.



Au fost cozi si la portile de acces ale stadionului de 3 milioane de euro, inaugurat in acest an. La Turris Oltul conduce fiul lui Liviu Dragnea, Valentin.