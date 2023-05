Ioan Ovidiu Sabău, discurs motivator înaintea finalei din Cupa României: "Mă responsabilizează foarte mult"

Ioan Ovidiu Sabău a declarat, marţi, la Sibiu, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori să câştige Cupa României pentru ca suporterii să fie mândri de formaţia ardeleană.

"Acest meci înseamnă posibilitatea să câştig un trofeu ca antrenor, mă responsabilizează foarte mult. Am fost format, crescut la 'U', faptul că am debutat la acest club mă responsabilizează, mă obligă şi am o satisfacţie în momentul în care îi văd pe suporterii noştri că sunt fericiţi şi mi-aş dori foarte mult să-i facem să fie mândri de noi şi cred că o putem face în primul rând prin atitudine, prin starea de spirit, să nu cedăm niciun moment.



E posibil ca ei (n.r. - Sepsi OSK) să plece cu prima şansă, să fie favoriţi, e o echipă care pare mai omogenă, echipă care a ajuns să joace în play-off, înseamnă că are calitate, multă experienţă, un antrenor la fel, pe care îl respect foarte mult. Avem şansa noastră, pentru care trebuie să luptăm. Vreau să văd bărbaţi în teren", a declarat Sabău înaintea finalei cu Sepsi OSK.

Ioan Ovidiu Sabău, realist despre valoarea echipei



Tehnicianul clujenilor nu s-a arătat interesat de faptul că printr-o victorie în finală ar putea să ajute pe CFR Cluj sau pe Universitatea Craiova să se califice în Europa Conference League, U neavând licenţă pentru cupele europene: "Nu mă interesează dacă ajut pe CFR Cluj sau Universitatea Craiova, mă interesează să mă ajut pe mine. Jucăm pentru suporterii noştri. Sper să aşez foarte bine echipa în teren, să motivez jucătorii, să le dau sarcinile corecte, să le dau încredere să facă ceea ce ei ştiu să facă. Suntem o echipă care ştim să jucăm fotbal, iar mâine asta vrem să facem".

"Nu cred că suntem pregătiţi, suntem o echipă nou-promovată, am reuşit în primul an să ne salvăm de la retrogradare, ceea ce consider că e o performanţă, (am reuşit) să jucăm o finală de Cupă, cred că aceştia sunt paşii normali. Acum trebuie să îmbunătăţim lucrurile, şi conducerea are o oarecare experienţă la acest nivel, eu m-am întors după o perioadă destul de lungă, cred că e bine aşa cum e în momentul de faţă", a explicat antrenorul.