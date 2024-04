Helmut Duckadam s-a amuzat pe seama meciului ”U” Cluj - Hermannstadt 1-0: "A mers la mica ciupeală"

Universitatea Cluj a dominat jocul și a reușit să își creeze mai multe ocazii de gol, dar a întâmpinat dificultăți în finalizare. În cele din urmă, golul decisiv a venit în prelungiri, când Federico Anselmo a reușit să împingă mingea în plasă, după o respingere a portarului advers, Cătălin Căbuz, la o lovitură de cap a lui Valentin Gheorghe.

În semifinale, Universitatea Cluj va întâlni câștigătoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați.

Duckadam: "A mers la mica ciupeală"

Fostul mare portar crede că pentru Hermannstadt era mai bine dacă nu se prezenta la meci, pentru că ”economisea niște bani”.

”Hermannstadt putea să economisească niște bani dacă nu se prezenta la jocul ăsta. Probabil a mers la mica ciupeală, să apară vreo greșeală și să se califice.

Hermannstadt nu avea nici drept de a juca în cupele europene. Nu cred că și-a dorit trofeul. N-are nici probleme cu retrogradarea.

Parcă cei de la Hermannstadt au fost obligați să joace fotbal, ceea ce nu au făcut”, a declarat Helmut Duckadam, la Digi Sport.

"Am avut un joc de așteptare azi, nici ei, nici noi nu ne-am creat prea multe ocazii. Dacă am fi ajuns în prelungiri, am fi putut face ceva", a declarat Ianis Stoica, după meci.

Ianis Stoica a subliniat că fanii ostili nu l-au afectat și că este obișnuit cu presiunea. Acesta a menționat că echipa va analiza ce a greșit pentru a se pregăti mai bine pentru următorul meci împotriva aceleiași echipe peste trei zile, exprimând speranța unei revanșe.

"Nu i-am auzit. Am jucat și pe stadioane mai pline, deci sunt obișnuit cu presiunea. Nu m-a afectat. Este alegerea lor, fiecare decide ce vrea. Important este că am ieșit din cupă." a adăugat Stoica.

"Am avut puține ocazii, dar nici ei nu și-au creat cine știe ce ocazii. A fost o neatenție la ultima fază. Vom analiza ce am greșit. Avem iar meci peste 3 zile cu ei, sperăm să ne luăm revanșa pe teren propriu. Au fost mai buni, meritau să meargă mai departe. Fair play. Poate în seara asta a fost seara lor, dar peste 3 zile avem o nouă șansă", a încheiat atacantul.