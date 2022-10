Gică Hagi dă vina pe organizare după remiza din Cupa României: „Am venit 400 km și nu erau copii de mingi!” 

Farul Constanța a remizat în primul meci din Cupa României, 2-2 cu CSM Alexandria. Elevii lui Gică Hagi au fost egalați în minutul 86, după o gafă în lanț a apărării.

Gică Hagi, nemulțumit de organizarea meciului și deciziile arbitrului

La finalul meciului, „Regele” a fost foarte supărat pe organizarea partidei și pe faptul că arbitrul nu a validat golul lui Moldoveanu, din minutul 33, și că nu a dictat lovitură de la 11 metri pentru Farul, când Torje a fost faultat în careu, în minutul 83.

„A fost un meci frumos. Din păcate, noi trebuia să fim mai inteligenți și să facem lucrurile mai bine. Fiecare a dat cât a putut, ăsta e fotbalul. Din păcate, cred că am avut și penalty și gol valabil, mergem înainte.

E logic să fii dezamăgit când primești gol în ultimele minute! A fost o centrare foarte bună prin fața apărării. Trebuia să respingă sau să o ia cineva.

Am venit la meci, nu am văzut copii de mingi. E Cupa României, meci oficial și nu există copii de mingi. După aceea, ce s-a vâzut și pe teren... Scuzați-mă! Penalty foarte clar, gol valabil, offside. Asta e, mergem înainte. Am făcut 400 km și nu erau copii de mingi la un meci oficial, televizat. Unde suntem, care e nivelul? S-a ajuns prea departe”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului cu CSM Alexandria.

Gică Hagi acuză modul în care s-au programat partidile din Cupa României

Tehnicianul a vorbit și despre următorul meci din campionat, cu Rapid, vineri, 21 octombrie, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro, precizând că giuleștenii au pornit deja cu un avantaj.

„Am venit 400 km și mă întorc 400 km. Jucăm marți și vineri, rivalii noștri joacă acasă. Trebuia să las și eu jucătorii acasă. Pentru unii odihnă, alții fac 400 km. Voi știți mai bine”, a mai spus Gică Hagi.