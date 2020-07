Riscuri URIASE dupa ce au INJURAT UNGARIA la miezul noptii! Ce pot pati stelistii dupa ce imaginile au fost facute publice

Dupa ce au castigat Cupa Romaniei, jucatorii de la FCSB au petrecut alaturi de suporteri.

Potrivit Pro Sport, in urma serii petrecute impreuna cu fanii, cei de la FCSB au fost luati in vizor de FRF pentru ca au scandat mesaje impotriva Ungariei. Echipa lui Gigi Becali va fi, astfel, chemata la Comisia de Disciplina.

Scandarile de dupa finala Cupei Romaniei i-au deranjat pe cei de la Sepsi, care au transmis printr-un comunicat faptul ca mesajele xenofobe si rasiste nu au ce cauta in fotbal.

"Considerand ca scandarile si mesajele xenofobe si rasiste nu-si au locul in lumea sportului, Sepsi OSK cere sanctiuni clare din partea forurilor competente, iar clubului FCSB ii solicitam sa se delimiteze public de aceste manifestari ostile! Sepsi OSK isi exprima speranta ca, pe viitor, cluburile de fotbal vor lua masuri pentru ca suporterii sa promoveze toleranta si respectul reciproc intre comunitati", au mentionat reprezentantii clubului covasnean.

De asemenea, presedintele echipei, Cornel Sfaiter, a declarat ca s-a simtit jignit de imaginile de la petrecerea suporterilor lui FCSB.

"Ma simt jignit. Trebuie sa te bucuri, dar nu invatam nimic. E neplacut. Pana la urma esti FCSB, ai in spate un istoric. Nu e posibil sa ai iesiri de genul asta. Nu e o echipa care a castigat primul trofeu. Are trofee internationale si a jucat in Champions League, in Europa League. E o iesire necontrolata", a spus Sfaiter, potrivit Pro Sport.