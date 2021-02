"Era normal sa faca asta chiar daca Cupa era un obiectiv pentru noi!" Reactia lui Oaida dupa eliminarea ros-albastrilor din Cupa Romaniei

FCSB a fost eliminata de Dinamo din optimile Cupei Romaniei.

La finalul meciului din Stefan cel Mare, Razvan Oaida a declarat ca echipa a fost ezitanta in partida din aceasta seara fata de cea din urma cu o saptamana. Fotbalistul a vorbit si despre modificarile din primul 11 pe care le-a facut Toni Petrea, dar si despre pozitia in care se simte cel mai bine pe teren.

"Consider ca am inceput meciul ezitant, apoi ne-am revenit, am inceput sa dominam, dar dupa pauza nu am revenit bine si dupa golul lor noi nu am reusit sa revenim.

A fost un obiectiv Cupa pentru noi, dar tinand cont ca a fost o perioada foarte aglomerata, era normal ca antrenorul sa schimbe jucatorii si sa le dea sanse celor care au jucat mai putin. Acum trebuie sa ne concentream pe campionat, doar el ne-a mai ramas.

Am avut o ocazie foarte mare in prima repriza, din pacate n-am tratat-o cum trebuie. Am si lovit prost mingea, cred ca a si sarit prost... N-a fost cum trebuia.

Nu este foarte confortabil sa te muti dintr-o parte in alta, dar eu incerc sa dau 100% acolo unde ma pune Mister si incerc sa-mi fac meseria. Pozitia mea este mijlocas central, acolo ma simt cel mai bine, dar pot evolua pe mai multe posturi si nu am probleme", a declarat Oaida la finalul partidei din optimile Cupei Romaniei.

