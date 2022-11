Dan Petrescu a făcut iureș după meciul cu Dumbrăvița: "Ce cauți la CFR dacă nu faci față? Vor pleca toți în iarnă"

La pauză, scorul era egal, 0-0, însă campioana CFR Cluj s-a dezlănțuit în partea secundă. Ovidiu Hoban (50'), Cephas Malele (81'), Daniel Bîrligea (87', 90', 90+1') au marcat pentru ardeleni.

Dan Petrescu a făcut iureș după meciul cu Dumbrăvița

Dan Petrescu s-a plâns de faptul că jucătorii săi nu au pus prea mult pericol la poarta adversă în prima repriză și a anunțat că jucătorii care au arătat azi că nu pot face față vor pleca de la echipă în iarnă.

De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj s-a arătat nemulțumit de faptul că Sergiu Buș, atacantul măcinat de accidentări în acest sezon, a acuzat din nou probleme medicale, deși a intrat pe teren în minutul 84.

"Am dominat tot meciul, dar nu am avut atât de multe ocazii pe cât mi-aș fi dorit. Ei au fost foarte bine organizați în 5-4-1, agresivi. Singura ocazie mare a fost a lui Deac, când a lovit bara. În rest, la faze fixe am fost penibili. Jucătorii noștri care dau gol la faze fixe nu erau pe teren, iar ceilalți nu au făcut față. Dacă ai 10-15 cornere și nu ai nicio ocazie, le-am făcut degeaba azi dimineață.

În a doua repriză am riscat. În minutul 80, la 1-0, dacă ei marcau, poate era alt scor acum. Cred că cei de la Dumbrăvița au căzut fizic și moral. Dacă marcam două goluri în prima repriză, ar fi fost mult mai ușor. Până la urmă o victorie cu 5-0, meritată, mă așteptam la mai mult de la echipa mea. Mă bucur pentru Bîrligea, care a marcat un hat-trick. La fel ca Buș, a fost accidentat tot sezonul. Buș a intrat 5 minute azi și iar s-a accidentat. Sunt doi jucători care au avut numai probleme. Sper ca Birligea să rămână sănătos, avem nevoie de el și în campionat.

N-am înțeles de ce a trebuit să vină pauza ca să-i cert. Eu i-am certat de la început și le-am zis că o să fie greu. Îmi dau seama că nu joacă și le e greu, dar când intri pe teren și îmbraci tricoul echipei campioane trebuie să faci mai mult. Dacă nu, la iarnă, peste o lună, vor pleca toți care n-au jucat bine și n-au făcut față. Dacă nu faci față, ce cauți aici, la CFR?", a spus Dan Petrescu.

Clasament grupa C Cupa României, după două etape