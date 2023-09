Cristiano Bergodi a tras o singură concluzie după FC Botoașani - Rapid 1-3: ”Asta vreau să văd de la băieți”

Giuleștenii și-au continuat forma bună din campionat și în Cupa României, reușind să câștige fără emoții pe terenul celor de la FC Botoșani.

După meci, Cristiano Bergodi a tras primele concluzii și s-a arătat încântat de prestația elevilor săi. Pentru acest meci, antrenorul Rapidului a decis să le ofere o șansă jucătorilor care au evoluat mai puțin în acest sezon.

Neînvinsă de cinci meciuri în campionat, Rapid se pregătește pentru duelul din următoarea etapă cu Hermannstadt.

Cristiano Bergodi: ”Asta vreau să văd de la băieți”

„Oricum cred că am meritat această victorie, băieții au jucat un meci important. Cine a jucat mai puțin astăzi a fost în primul 11. Mă bucur pentru toți, am făcut primele 25 de minute foarte bune. În a doua repriză am riscat, portarul a apărat foarte bine.

Îi felicit, e o victorie importantă aici la Botoșani. Au fost contre între jucători, e normal. E bine oricum că echipa e rea în sensul bun al cuvântului. A fost agresivă, am jucat și un fotbal plăcut, am dat trei goluri și am avut foarte multe ocazii. Mă bucur, asta vreau să văd de la băieți.

În acest an duce în Europa League, în preliminarii. E important, e un drum mai scurt pentru a ajunge. Vom vedea, ne gândim mai încolo. Dar era foarte, foarte important să câștigăm la Botoșani. Am avut această deplasare lungă, nu e ușor. Avem un meci greu la Hermannstadt”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul partidei.

În campionat, Rapid se poate lăuda cu al doilea cel mai bun atac din campionat, cu 21 de goluri marcate, după FCSB, care are 22 de goluri marcate.