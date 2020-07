Becali NU s-a ridicat la momentul de reculegere pentru victimele COVID! S-a intors sa vada cine e in picioare! Cum a fost surprins

La fel cum s-a intamplat la partida cu Botosani, Becali a urmarit meciul cu Dinamo alaturi de ginerele sau.

Patronul si-a incalcat "protocolul" obisnuit. Inaintea partidei, Becali a fost la marginea terenului, unde a vorbit cu jucatorii si cu directorul sportiv al lui Dinamo, Ionel Danciunescu. Dupa ce a urcat in tribuna oficiala, Becali s-a asezat intre oficialii clubului pe care il detine. Gigi care nu s-a ridicat in momentul omagiului pentru victimele COVID-19, gestul sau fiind copiat si de ginerele Mihai Mincu. Becali s-a intors pentru a vedea daca Alexandru Tudor e in picioare si i-a zambit fostului arbitru, acum sef in Academia FCSB.