"Asa au vazut domnii mai in varsta!" :)) Reactie geniala a lui Nistor dupa ce nu a fost numit 'jucatorul meciului'! Ce a spus dupa gol: "Sunt ca vinul, din ce e mai vechi, cu atat e mai bun!"

Craiova a castigat Cupa Romaniei in finala cu Astra, 3-2!

Oltenii au fost aproape de un sezon complet ratat, insa Dan Nistor a avut o seara magica si a reusit sa contribuie decisiv la victoria echipei sale. Mijlocasul a avut doua pase de gol si a inscris un gol superb in finala Cupei.

La finalul meciului, Nistor a dezvaluit cum i-a venit inspiratia sa inscrie.

"Meritam victoria in primele 90 de minute, cred ca am dominat jocul, ne-am creat si multe ocazii, din pacate ne-am relaxat putin, dar pe final am reusit sa castigam si sa aducem a opta Cupa in Banie.

Imi pare rau pentru ei, am foarte multi prieteni acolo, trebuie sa mearga mai departe. In viata fiecarui fotbalist sunt si astfel de momente.

Mi-am adus aminte azi la pranz, am vorbit cu baiatul meu, mi-a zis: 'Daca nu marchez, nu am ce sa caut acasa!' si mi-a venit acea idee in momentul ala, mi-am facut mingea putin in fata si am sutat", a spus Dan Nistor dupa meci.

Intrebat despre cuvintele de lauda ale lui Craioveanu, care a spus ca se asteapta de la el sa iasa la rampa in finala, Nistor i-a multumit fostului fotbalist si a tinut sa mentioneze ca ar fi trebuit ca el sa primeasca titlul de 'omul meciului', nu Valentin Gheorghe.

"Cred ca i-am rasplatit increderea lui Gica Craioveanu, doua assist-uri si un gol, cred ca meritam sa fiu si omul meciului. Din pacate titlul s-a dat altui jucator, dar asta este, ma bucur ca am castigat Cupa.

Poate mai trebuia sa dau doua goluri si sa mai dau doua pase de gol, asta este, asa au vazut domnii mai in varsta", a adaugat mijlocasul.

"Sunt ca vinul! Din ce e mai vechi, cu atat e mai bun!"

La final, Nistor a vorbit despre obiectivele din sezonul urmator si a facut un comentariu in stilul propriu despre starea sa de spirit.

"Nu pot spune ca este un sezon cum ne doream, voiam mai mult, sa luam campionatul, dar invatam din greseli si sper ca la anul, cel putin sa repetam cel putin performanta de a castiga Cupa.

Parca intineresc, sunt ca vinul, din ce e mai vechi, cu atat e mai bun! Ma bucur ca pot sa alerg, sa imi ajut echipa si sper sa nu ma opresc aici", a concluzionat jucatorul.