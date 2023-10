Gălățenii au rămas, astfel, pe prima poziție în grupa C a Cupei României cu patru puncte, la egalitate cu FCSB, locul doi, dar cu un golaveraj mai bun decât al liderului din Superliga României.

Ce a avut de zis Alexandru Băluță, după Oțelul Galați - FCSB

Autor al unui gol de senzație în minutul 76 al confruntării, Alexandru Băluță a vorbit la flash-interviu despre reușita sa, dar și despre evoluția FCSB-ului de la Galați.

„Se pare că am avut un meci greu. L-am avut în mână, din păcate nu am reușit. Trebuie să mergem înainte, să vedem ce am făcut bine și ce am făcut rău. Nu e ușor. Toate echipele se mobilizează întotdeauna împotriva noastră. Noi trebuie să fim atenți la ce avem de făcut înainte. Nu trebuie să mai pierdem puncte.

Ne așteaptă un derby important. Să fim uniți, mult mai concentrați. Să marcăm mai mult. Am avut și gol valabil. Mingea nu a ieșit acolo. Nu știu de ce avem acest VAR. Asta e, mergem înainte și trebuie să ținem capul sus. Nu pot spune că lipsește ceva anume. Trebuie să învățăm să gestionăm finalul.

Atunci suferim cel mai mult. Pierdem mingea cu ușurință. Trebuie să învățăm din lucrurile astea. Cred că e al treilea sau al patrulea meci când suntem egalați în minutul 90. Trebuie să învățăm să ținem mai mult de minge.

Am mai avut un gol asemănător în Ungaria. Îmi place mereu să exersez la antrenament cu exteriorul. Mi-a ieșit în seara asta. Sunt bucuros că mi-a ieșit un asemena gol”, a spus Alexandru Băluță după meci.

Oțelul Galați - FCSB 1-1

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 76, autor al unui gol de senzație. Joyskim Dawa a marcat și el în minutul 86 din „foarfecă”, însă VAR-ul a anulat reușita, deoarece mingea ar fi ieșit din teren în momentul centrării.

Lopez a restabilit egalitatea în minutul 90, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului. Oțelul și FCSB au împărțit, astfel, punctele, în a doua etapă din grupele Cupei României, pe stadionul arhiplin din Galați.