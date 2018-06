Transferul URIAS care PICA dupa abandonul lui Zidane! Era asteptat inca un galactic la Real

Plecarea lui Zidane de pe Bernabeu da cu un pas in spate negocierile pentru unul dintre jucatorii la care Madridul viseaza de ani buni.

Eden Hazard are sanse mici sa mai ajunga la Real in aceasta vara. Discutiile dintre Real si Chelsea ar fi trebuit sa aiba loc inaintea Cupei Mondiale, dar totul e in stand-by dupa decizia-soc a lui Zidane de a parasi Realul, scrie Evening Standard. De Hazard se mai intereseaza si Pep Guardiola, care ar vrea sa completeze revolutia lui City in Premier League cu inca un diamant.

Hazard, 27 de ani, se numara printre jucatorii preferati ai antrenorului francez. Mijlocasul a recunoscut la randul sau ca Zidane e idolul pe care l-a avut ca model in copilarie si ca viseaza la ziua in care vor lucra la acelasi club.

Eden Hazard joaca la Chelsea din 2012.