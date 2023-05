Fotbalul spectacol din Conference League revine de joi pe VOYO, cu faza semifinalelor. În Anglia, fosta adversară a celor de la FCSB (3-1 în Anglia, 3-0 la București) va juca pe teren propriu, joi de la 22:00, cu AZ Alkmaar, grupare olandeză care a dat fotbalului o pleiadă de staruri.

David Moyes, managerul lui West Ham United, spune că realizarea elevilor săi e una magnifică. "E un rezultat strălucitor faptul că ne-am calificat în semifinalele competiției, e meritul fiecărui jucător din echipa mea. E ceva special prezența în penultimul act al acestei competiții. Abia așteptăm meciurile din semifinale", a declarat tehnicianul scoțian, fost antrenor al lui Everton, când Dinamo a învins gruparea engleză în Cupa UEFA, scor 5-1.

A doua manșă va avea loc la Alkmaar pe 18 mai. Câștigătoarea dublei va avansa în finala Europa Conference League și va juca în ultimul act contra câștigătoarei dublei dintre Fiorentina și Basel (transmisă pe VOYO). Finala Conference League va avea loc pe 7 iunie, pe Eden Arena din Praga.

Arena fostei adversare a CFR-ului a câștigat găzduirea celei de-a doua finale de Conference League, după ce a concurat cu stadionul proaspăt construit al celor de la AEK Atena, dar și cu Windsor Park din Belfast, respectiv Tehelne Pole din Bratislava.

