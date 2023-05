Manchester United a trimis o ”ofertă astronomică” pentru un jucător de la Barcelona!

Fati, revenit după accidentarea care l-a ținut departe de gazon o bună perioadă de timp, și-a pierdut postul de titular în echipa lui Xavi, astfel că ar putea pleca în această vară.

Atacantul de 20 de ani își dorește, cel mai probabil, o nouă experiență, la o echipă care i-ar putea acorda mai multe minute. Mundo Deportivo scrie că Manchester United este interesată de serviciile sale și a făcut deja o ofertă colosală, în valoare de 150 de milioane de euro.

Pe lista echipelor interesate de Ansu Fati mai sunt și Tottenham, PSG și Bayern.

De când se află la FC Barcelona, Ansu Fati a adunat 104 meciuri în picioare pentru formația din La Liga, a reușit să marcheze 26 de goluri și a oferit nouă assist-uri pentru colegii săi, în aproximativ 4.200 de minute în echipamentul clubului catalan.

