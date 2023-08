Reacție dură a presei din Bulgaria după Sepsi - CSKA Sofia 4-0

Jucătorii lui CSKA Sofia nu au fost menajați de presa de la Sofia. După eșecul surprinzător din tur, CSKA a clacat definitiv la Sf. Gheorghe. Vicecampioana Bulgariei era cotată cu prima șansă în această dublă cu Sepsi.

Ce scrie presa din Bulgaria după Sepsi - CSKA Sofia 4-0

Antrenorul Nestor El Maestro s-a întors pe banca lui CSKA Sofia chiar la Sf. Gheorghe, dar revenirea sa nu a produs un șoc în club. Lucru remarcat și de jurnaliștii din Bulgaria:

"Rezultat horror pentru CSKA în România. Echipa părăsește cupele europene după un nou eșec cu Sepsi. "Militarii" au suferit un nou eșec, de această dată mult mai dureros, scor 0-4. CSKA a avut un început bun de meci, dar penalty-ul transformat de Cosmin Matei a schimbat cursul jocului.

După acel moment totul s-a dus de râpă. Sepsi a jucat și mai bine după pauză. Finalul a fost foarte trist pentru CSKA Sofia, care acum se poate concentra pe întrecerea internă. Nestor El Maestro are drept obiectiv câștigarea titlului", scriu jurnaliștii de la Top Sport.

Sepsi OSK are un start perfect de sezon. Sub comanda lui Liviu Ciobotariu, Sepsi a câștigat Supercupa României și nu a încasat niciun gol în primele șase jocuri oficiale. Aici sunt incluse și duelurile cu CSKA Sofia din Conference League.

Sepsi va evolua în turul 3 din Conference League

În turul 3, Sepsi o va înfrunta pe Aktobe, din Kazakhstan. Aceștia au trecut de georgienii de la Torpedo Kutaisi, scor 5-3 la general.

Sepsi a evoluat și în stagiunea precedentă în turul 3 preliminar din Conference League. Trupa din Sf. Gheorghe a fost eliminată de Djurgarden în 2022. Suedezii s-au impus cu 6-2 la general.

În campionat, pentru Sepsi urmează un duel cu nou-promovata Oțelul Galați. Partida va avea loc peste patru zile, la Sf. Gheorghe. Elevii lui Liviu Ciobotariu au obținut două victorii și o remiză în primele trei runde: 0-0 vs Rapid, 1-0 vs FC U Craiova 1948 și 3-0 vs Dinamo.