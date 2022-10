Campioana României s-a deplasat în Turcia pentru returul cu Sivasspor, liderul grupei. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte, 7. CFR Cluj are șanse reale la calificarea în primăvara europeană, în ciuda faptului că a pierdut meciul de pe teren propriu cu gruparea turcă, scor 0-1.

Neluțu Varga, finanțatorul ardelenilor, a vorbit despre situația echipei sale, comentând din nou dezastrul din preliminariile Champions League, acolo unde CFR Cluj a fost eliminată de Pyunik Erevan la loviturile de departajare, încă din primul tur, neavând astfel vreo șansă de a juca în preliminariile Europa League.

Ce a spus Neluțu Varga despre eliminarea echipei sale din preliminariile Champions League

Atunci, patronul campioanei României a avut mari probleme de sănătate din cauza umilinței cu gruparea din Armenia, care a însemnat ratarea unui obiectiv important. Finanțatorul a vorbit la PRO TV despre acele momente, punctând că s-a resemnat.

„Eu zic că, în principiu, anul acesta ne-am dorit foarte mult să ajungem în Champions League sau măcar în Europa League, dar din cauza ghinionului pe care l-am avut în primele meciuri, nu am reușit. Ne-am resemnat și am încercat să continuăm, totuși, pe linia pe care am reușit să ne calificăm, să facem cât se poate de bine”, a declarat Neluțu Varga pentru PRO TV.

Totodată, întrebat și despre lupta la titlu în Superligă, patronul ardelenilor s-a arătat reticent în stabilirea unui clasament, însă a spus că va fi un an atipic în campionatul românesc. Cu toate astea, Neluți Varga o vede pe CFR Cluj în vârful clasamentului.

„Până să vorbim de favoriți, mai e mult de muncă. Eu sper ca băieții să nu se accidenteze și să o ținem tot așa cum am ținut-o până acum. Pas cu pas, încet, încet, să ajungem la obiectivul dorit. Eu zic că va fi un an atipic, sunt mult mai multe echipe cu tradiție și istorie care pun presiune pe competiție. Cred că vom reuși, cu muncă multă, să ne situăm acolo, în față”, a adăugat finanțatorul lui CFR Cluj.

VIDEO - Declarațiile lui Neluțu Varga