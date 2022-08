La primul meci cu Mirel Rădoi pe bancă, Universitatea a anulat jocul combinativ al formației din Ucraina. După ce în tur David Lazar făcuse minuni în poartă, dar Zorya tot s-a impus cu 1-0, în manșa secundă Craiova a arătat o altă față. Impulsionată de pe bacă de Rădoi, trupa de pe "Ion Oblemenco" a dominat partida și s-a impus clar, scor 3-0.

Mirel Rădoi l-a fascinat pe Gigi Becali

Gigi Becali și-a exprimat aprecierea pentru felul în care finul său, Mirel Rădoi, a reușit să facă echipa să-și crească substanțial nivelul de joc.

"Aseară mi-am dat seama că antrenorul este jumătate din echipă. Am văzut care e diferența între Mirel Rădoi și Balint. Aseară a fost calificarea lui Mirel Rădoi. Eu l-aș fi îndrumat să vină vineri, dar bărbăția lui trebuie apreciată. Ce au făcut ăia cu ei în primul meci, când i-a făcut praf... i-am zis lui MM că Zorya e Barcelona, dar de unde? Că au fost ei prea slabi!

A venit Mirel, atitudine și a bătut Craiova cu 3-0. Când m-am uitat, era 1-0 la pauză. Mi-am pus în cap să nu mă intereseze. Erau doi poli - unul era Mirel Rădoi pe care îl iubesc și îi vreau binele, iar al doilea că nu voiam să se califice Craiova. Eram între ciocan și nicovală. Am zis să nu mă uit deloc ca să nu se supere Dumnezeu pe mine și să spună că sunt împotriva finului meu", a precizat Gigi Becali, vineri dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Ce a declarat Mirel Rădoi

"Artizanii acestei victorii, a acestei calificări sunt jucătorii. Şi aş continua cu felicitările la adresa fostului antrenor, Laszlo Balint, pentru că echipa a arătat bine şi nu sunt probleme aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public. După aceea merg felicitările mai departe către suporteri pentru că atmosfera a fost azi senzaţională.

Atmosfera din seara asta a fost precum cea pe care am simţit-o la echipa naţională atunci când se cântă imnul. Pur şi simplu mi s-a făcut pielea de găină. Am întâlnit un adversar foarte bun azi, dar prin atitudine, determinare şi organizare tactică am reuşit să suplinim dezavantajele pe care le-am avut. Aşa că toată lumea e fericită, ne bucurăm astă seară, dar de mâine toate gândurile sunt la partida cu Mioveni din campionat", a afirmat Rădoi, la finalul partidei.

Rădoi: "Asta le-am spus jucătorilor!"

"Sunt mulţumit de calificare. Aşteptam golul de 2-0 pentru că am avut emoţii că am putea să ne pierdem firea. La 3-0 au fost momente când chiar le-am sugerat jucătorilor să rămână în continuare concentraţi şi să mutăm posesia pe jucătorii care erau proaspeţi şi nu pe cei care consumaseră multă energie. Înaintea meciului le-am spus jucătorilor că indiferent de rezultat oamenii vor să vadă un singur lucru: atitudine.



Trebuie să laşi pe teren tot ce ai mai bun din tine până la ultima picătură de energie, pentru că rezultatul e în mâinile lui Dumnezeu, nu îl ştie nimeni dinainte. Dar atitudinea şi determinarea trebuie să rămâne în teren. Nu aş vrea acum să facem cine ştie ce după această calificare, pentru că mare lucru nu am reuşit, să fim sinceri. Într-adevăr, am făcut o primă repriză foarte bună. Mă bucur că nu am primit gol după ce 45 de minute am stat cu 40 de metri în spatele apărării", a adăugat fostul selecționer.