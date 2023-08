Cele două echipe s-au confruntat joi, 24 august, în manșa tur a play-off-ului Conference League, pe stadionul din Sfânu Gheorghe. După ce au fost conduși de două ori, covăsnenii au luptat și au revenit în ambele rânduri înapoi în joc.

Liviu Ciobotariu a rămas profund impresionat de un jucător din Sepsi - Bodo/Glimt: „Periculos, are calitate”

Liviu Ciobotariu a vorbit după meci și a evidențiat evoluția lui Marius Ștefănescu. Fotbalistul a reușit să scoată un penalty și să ofere o figură frumoasă în meci. De asemenea, tehnicianul covăsnenilor a precizat că elevii săi au făcut un meci bun și îi felicită, pentru că au avut tăria să revină de două ori în joc.

„Un joc bun. Păcat că în prima repriză nu am fost atenți la acel contraatac al lor. Am pierdut ușor mingea, nu ne-am repliat rapid. Am încasat acel gol. Băieții sunt de felicitat, au avut puterea să revină de la 1-0 și de la 2-1.

Marius a scos acel penalty. Marius are această calitate. Pătrunde foarte bine și unu-la-unu e un jucător foarte periculos. Sincer, pe mine mă mulțumește mult evoluția lui, jocul lui. Faptul că nu a reușit să dea gol, ok, poate e o dezamăgire pentru el. Pentru mine în niciun caz. Eu sunt mulțumit de randamentul lui.

Și de toți jucătorii. Chiar dacă golul doi l-am încasat pe o greșeală. Nu pot fi supărat pe Păun, mai ales că a avut o problemă medicală. El trebuia să și iasă afară, dar dacă jocul era în derulare... A ales să rămână pe teren”, a spus Liviu Ciobotariu la televiziunea DigiSport.

Sepsi OSK - Bodo/Glimt 2-2

Faris Moumbagna a deblocat tabela în minutul 19, iar Sepsi a revenit în joc abia în partea secundă, când Isnik Alimi a restabilit egalitatea în minutul 48, imediat după ce jucătorii au ieșit de la pauză, dintr-o lovitură de la 11 metri.

În minutul 69, Patrick Berg a înscris și a împins-o din nou pe Bodo/Glimt în avantaj, dar care nu a durat mult. Cosmin Matei a transformat un penalty și a blocat tabela de marcaj la 2-2, în minutul 81.