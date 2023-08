Constantin Budescu (34 de ani) a contribuit din nou decisiv la succesul campioanei României. Decarul Farului a pasat decisiv pentru golul de 1-1 reușit de Rivaldinho și a avut alte două ocazii periculoase de a înscrie.

Mai întâi, mijlocașul putea înscrie din lovitură liberă, iar apoi l-a încercat pe goalkeeper-ul advers cu un șut senzațional din întoarcere, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

După meci, Budescu a tras primele concluzii și spune că o eventuală calificare în grupe ar fi echivalentul unui titlu pentru echipa lui Gică Hagi.

Constantin Budescu: ”Am avut meciuri destul de dificile”

„Un meci frumos, ne bucurăm că am câștigat. Era mai bine dacă nu primeam acest gol, dar poate că ne-a trezit. Am mai avut ocazii să marcăm, din păcate n-am reușit. Este bine că am câștigat. Ce mănânc? Ce mâncăm cu toții pe aici, nu am un meniu special sau diferit. Am zis tot timpul că-mi place să joc pentru suporteri, de plăcere. Aici asta facem, încercăm să facem în fiecare zi la antrenament.

Mai avem un meci, n-am câștigat nimic. Trebuie să luptăm în continuare și să jucăm la victorie în meciul de la ei. Cu siguranță am intra în istorie, ca să zic așa. Asta vrem să facem, să ne calificăm în grupe. Am avut meciuri destul de dificile, dar o calificare ar fi egală cu un campionat. Trebuie să adunăm puncte și în campionat pentru că avem destule înfrângeri”, a spus Constantin Budescu, la microfonul PRO TV.

Dacă se va califica în grupele Conference League, Farul va primi un bonus din partea UEFA de aproape trei milioane de euro.

Returul dintre HJK și Farul Constanța este programat pe 31 august, de la ora 21:00, la Helsinki.