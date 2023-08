Mihai Stoica a găsit motivele pentru eșecul lui FCSB cu Nordsjaelland: "Penalty inventat! Mie nu-mi place țăcăneala aia"

FCSB a părăsit competițiile europene după 0-0 și 0-2 contra lui Nordsjaelland. La returul disputat în Farum, danezii au înscris ambele goluri prin Marcus Ingvartsen, în minutul 43, din penalty, și în minutul 85.

Mihai Stoica a găsit motivele pentru eșecul lui FCSB cu Nordsjaelland

Mihai Stoica este de părere că diferența dintre cele două echipe nu a fost foarte mare, iar Nordsjaelland a fost avantajată de anumite decizii de arbitraj atât în partida tur, cât și în cea retur. Oficialul celor de la FCSB a mărturisit că nu este nici un fan al stilului de joc practicat de danezi.

"Am fost eliminați cu penalty inventat, după ce noi am avut două penalty-uri care nu ne-au fost date. Ok, da, ca posesie au fost mai buni. Ei au o concepție diferită. Eu nu sunt de acord cu concepția asta. La noi, la 1-0, s-a cam terminat meciul. Noi am făcut niște schimbări la pauză, ne-am dereglat.

Noi am arătat foarte bine în prima repriză, am dominat tactic indiscutabil partida. Au avut o singură ocazie când a scos Pantea de pe linia porții. Am avut contraatacuri, ocazii peste ocazii, am avut cinci situații de a marca, din care trei chiar au fost ocazii de a marca. Nu ne-am făcut de râs! Nu, eu cred că am fi avut șanse foarte mari la calificare cu un arbitraj corect.

Eu zic că nu sunt mult mai buni decât noi. Sunt mai puternici pentru că au 800.000 de euro salariu și plătesc 3 milioane pentru un jucător. Nu spun că n-au o strategie bună cu africanii, dar țăcăneala aia nu-mi placePe mine nu mă interesează să țăcăni mingea cu portarul până te plictisești. Nu-mi place cum joacă! Madridul n-a țăcănit niciodată și a câștigat trofeu după trofeu", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.