Liviu Ciobotariu, după Sepsi - Aktobe 1-1: "Eu sunt cel mai vinovat!". Ce spune despre calificare

Formația antrenată de Liviu Ciobotariu s-a văzut condusă din minutul 65, după un corner, când Elder Santana a înscris. Sepsi a forțat pe final și a reușit egalarea în minutul 89 grație lui Roland Varga, abia intrat pe teren.

Liviu Ciobotariu, după Sepsi - Aktobe 1-1: "Eu sunt cel mai vinovat!"

După meci, Liviu Ciobotariu și-a felicitat jucătorii pentru prestația din repriza secundă, a explicat de ce a preferat să se apere în zonă la faza cornerului din care Aktobe a înscris și a transmis că Sepsi rămâne încrezătoare în calificare.

"O primă repriză modestă din partea noastră. Am construit lent și nu am avut susținere pentru ofensivă, am stat foarte jos. După care, a doua repriză mult mai bună, însă am primit gol din fază fixă, exact ce nu îmi place deloc. Mi-am felicitat jucătorii pentru modul în care au crezut în rezultat, pentru modul în care au abordat repriza a doua. E un rezultat care ne dă speranțe pentru partida de la Aktobe. Am întâlnit un adversar puternic, bine organizat, solid. Știam că joacă bine contraatacul, de aceea nu am riscat nici noi mult în prima repriză. Eu le-am cerut jucătorilor să fie prudenți, dar după ce am fost conduși am jucat cu doi atacanți.

În deplasare cu Torpedo, Aktobe a marcat două goluri pe contraatac. Stratgia a fost să ne închidem bine, să nu putem să încasăm gol. În a doua repriză am vrut să riscăm și să reușim să marcăm. E un rezultat care ne dă speranțe pentru meciul următor.

Schimbările din această seară au intrat foarte bine. Ei au schimbat soarta jocului. Mă refer și la Varga, care a intrat foarte bine, îl felicit, dar și la Ion Gheorghe, Rondon, Aganovic. Asta înseamnă să ai un lot echilibrat și să te poți baza pe schimbări.

Toți jucătorii sunt vinovați pentru golul încasat. Cel mai vinovat sunt eu. Eu am spus să ne apărăm în zonă, dar nu e primul meci în care ne apărăm așa. Avem două goluri încasate în opt partide. Se mai întâmplă. Nu era momentul în seara asta, dar când greșim, greșim toți.

Urmează meciul retur. Va trebui să mergem cu multă încredere și să facem un joc bun. Le-am spus că visul nostru va trebui să continue, dar pentru asta va trebui să fim mult mai atenți în deplasare pentru că Aktobe e o echipă puternică", a spus Liviu Ciobotariu.

Pentru Sepsi, lucrurile par destul de clare. Dacă va elimina Aktobe, covăsnenii au șanse foarte mari să înfrunte în play-off formația norvegiană Bodo/Glimt, care a trecut clar de Pyunik în manșa tur, 3-0. Pentru Bodo/Glimt au înscris Albert Gronbaek (6), Faris Moumbagna (31) și Amahl Pellegrino (56).

Partidele retur din turul 3 preliminar Conference League se dispută joi, 17 august.

Meciurile din play-off-ul Conference League sunt programate pe 24 și 31 august.