Deși are doar 19 ani, tânărul Pantea spune că nu se teme de adversarul din Danemarca și că este hotărât să contribuie la succesul FCSB-ului.

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bună, dar cred că dacă facem ce am pregătit nu o să avem probleme. Din ce aţi văzut, nu sunt de speriat, am avut şi noi ocazii, am pasat. Sunt o echipă bună!

FCSB, cu gândul la victorie înaintea meciului cu Nordsjaelland

Am pregătit meciul destul de bine, am făcut antrenament şi pe teren sintetic, şi pe iarbă. Cred că suntem pregătiţi pentru acest meci.

Nu ştiu de ce nu se aştepta să joc (n.r. - antrenorul lui Nordsjaelland), el foloseşte o echipă cu jucători de vârsta mea, mai mici. Îi mulţumesc că m-a remarcat.

Eu nu simt presiune, nu simt nimic, doar plăcere de a juca fotbal”, a spus Alexandru Pantea.

Nordsjaelland - FCSB, manșa retur din preliminariile Conference League, se va disputa joi, de la ora 20:00, pe stadionul „Right to Dream Park”.

10.300 de locuri are „Right to Dream Park”, arenă pe care se va disputa Nordsjaelland - FCSB