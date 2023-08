FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-2, meciul disputat în compania formaţiei daneze Nordsjaelland, în manşa a doua a turului al treilea preliminar din Conference League.

Vicecampioana Danemarcei s-a dovedit superioară în această dublă, câştigând prin golurile marcate de Marcus Ingvartsen (43 - penalty, 85), după 0-0 la Bucureşti.

Iosif Rotariu, fost mijlocaș al Stelei, formație cu care a jucat finala Cupei Campionilor Europeni din 1989 (0-4 cu AC Milan), a subliniat un punct esențial care a dus la țesătura de pase a nordicilor și în manșa întâi, dar și la meciul de joi seara.

Iosif Rotariu: "FCSB nici n-a făcut pressing. De aici pleacă problema"

Omul care l-a marcat pe Diego Maradona la Coppa del Mondo a subliniat că FCSB nu a reușit să exercite un pressing menit să mai inhibe elanul vicecampioanei din Danemarca. În a doua repriză, Vlad Chiricheș, cel mai experimentat jucător din lotul FCSB-ului - fost fotbalist în Premier League și Serie A - a fost eliminat pentru două cartonașe galbene. Chiricheș a făcut duo în centrul defensivei cu Joyskim Dawa.

"FCSB are o limită în exprimare în teren când vine vorba de meciurile din cupele europene, noi în vedem în campionatul intern și îi analizăm în funcție de Liga 1, unde e un nivel slab. FCSB a avut șanse puține încă din start, diferența de valoare e foarte mare, iar în returul de aseară putea fi scorul și mai mare.

Da, danezii au pasat, au un joc bun combinativ, dar aici intervine o altă problemă. De ce FCSB nu a făcut pressing? Poate pentru că nu a putut să facă pressing. Și de aici pleacă problema. Dacă tu, FCSB, nu poți să faci nici pressing, atunci clar că adversarul te va domina și vei fi în dificultate", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Târnovanu, unicul remarcat al lui Iosif Rotariu

FCSB a început meciul din Danemarca de joi seara fără Andrea Compagno titular. Italianul a fost introdus la pauză în locul lui Octavian Popescu, care a început în primul 11, în ofensivă, alături de Florinel Coman.

Târnovanu a reușit câteva intervenții bune și a fost remarcat.

"Mecanismul FCSB-ului e în așa fel construit încât trebuie să aibă un nouar clasic, astfel că Andrea Compagno nu poate lipsi din primul 11. E greu fără el. Nu știu dacă alta ar fi fost soarta jocului, dar era un ghimpe în coasta apărării adverse. Oricum, s-a văzut diferența mare de valoare.

Un singur remarcat am de la FCSB: Ștefan Târnovanu. Atât", a continuat Iosif Rotariu.

În min. 62, Chiricheş a făcut un fault stupid la Diomande, primind al doilea cartonaş galben, după ce pe primul îl luase pentru proteste în finalul primei reprize. Rămasă în zece oameni, FCSB nu a mai contat în atac.

Iosif Rotariu, despre obiectivul celor de la FCSB

Pentru FCSB obiectivul în acest sezon rămâne titlul în Superliga, performanță neatinsă din 2015, de când antrenor era Constantin Gâlcă. Echipa lui Elias Charalambous a jucat patru meciuri și a strâns 12 puncte.

"E favorită FCSB la titlu, acum se poate concentra mai bine pe ținta ei după eliminarea din Conference League, dar va avea lupte grele. E o cursă de anduranță, CFR va avea un cuvânt greu de spus, dar să nu le scot din ecuație nici pe Farul sau Universitatea Craiova", a conchis Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

2 milioane de euro e cota lui Târnovanu

30 iunie 2028 e data la care îi expiră lui Târnovanu contractul cu FCSB

23 de ani are portarul școlit de Benone Dohot la Poli Iași

1,98 m e înălțimea lui Târnovanu

Nordsjaelland - FCSB 2-0. Chiricheș, eliminat

NORDSJAELLAND: A. Hansen - Villadsen, K.Hansen (Srertdemir 86), Hey, Frese - Svensson, Tverskov (Marxen 89), Diomande – Nuamah (Nygren 46), Ingvartsen (M. Hansen 86), Antman (Osman 71). ANTRENOR: Johannes Hoff Thorup

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Chiricheş, Radunovic - Djokovic (Haruţ 87), Şut (Lixandru 87), Ov. Popescu (Miculescu 46) - Olaru - Oct. Popescu (Compagno 46), Fl. Coman (Cordea 79). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Nuamah 45+1, Diomande 45+1, Ingvartsen 81 / Chiricheş 45+2, Djokovic 79

Cartonaş roşu: Vlad Chiricheş (FCSB) min. 61

FCSB, eliminată din Conference League. Ce a avut de zis Charalambous

Elias Charalambous a avut un discurs echilibrat la finele meciului de joi seara.

“Cu siguranţă nu suntem fericiţi, pentru că ne doream să ne calificăm în turul următor. Aşa este în fotbal. Cred că am început bine meciul, noi am avut şansele mari de a marca. Am avut 3-4 ocazii, nu am reuşit să marcăm şi ei au condus dintr-un penalti.



Cred că după cartonaşul roşu era foarte dificil pentru noi. Continuăm, urmează meciul din campionat şi trebuie să ne concentrăm la asta. Am avut timp după penalti, dar cum v-am spus înainte. Dacă ai astfel de şanse şi nu marchezi… era un moment în care puteam trece în avantaj. Pentru mine nu este corect acordat cartonaşul roşu.

Consider că primul cartonaş galben primit de Chiricheş a fost luat fără motiv. Nu a făcut nimic! Când faci o greşeală ca şi arbitru şi acorzi un cartonaş galben, se întâmplă şi lucruri de astea”, a spus Charalambous,