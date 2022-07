Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi Sf. Gheorghe, este bucuros pentru victoria convingătoare din prima manșă a turul 2 preliminar al Conference League, contra slovenilor de la Olimpija Ljubljana (3-1), dar spune că există lucruri care le-au lăsat covăsnenilor un gust foarte amar.

Hadnagy, nemulțumit că partida nu a fost transmisă de nicio televiziune

"Ne bucurăm pentru această victorie. Cred că am întâlnit cea mai bună echipă dintre adversarele echipelor românești din Europa. Din păcate, nu s-a văzut la televizor. Eu zic că au pierdut televiziunile, că nu au dat meciul nostru, pentru că a fost foarte bun. Din minutul 30 pot să zic că am dominat meciul, în repriza a doua a fost pe teren o singură echipă, a noastră. Am ratat și un penalty și am mai avut patru-cinci ocazii, cu care puteam să obținem calificarea din tur. Echipa dă speranță și sper să ne calificăm mai departe.

A fost un gust amar pentru mine. Să nu dai în direct o echipă care a câștigat Cupa României, a câștigat Supercupa României. Cred că suntem o echipă care jucăm fotbal frumos, avem un stadion frumos, un stadion cochet, cu mulți spectatori. Oricine vine la noi, ne spune că parcă este în străinătate, așa frumos i se pare. Cum se comportă suporterii, ce se întamplă pe stadion. Poate îi vom forța să ne transmită, dacă ne calificăm mai departe. Dar a adus un gust foarte amar. Cred că e prea mult. Să nu fie transmis un meci atât de important, o echipă care joacă în Europa pentru România.

Oficialul lui Sepsi, contrariat de lipsa VAR la meciul cu FC Argeș

Cireașa de pe tort e că, după această victorie, jucăm duminică la ora 12.00. Și, din ce am înțeles, nu o să avem nici VAR. Noi jucăm ca la țară, nici VAR, nici o oră decentă. În cea mai călduroasă perioadă a anului, noi jucăm la prânz, când e căldura mai mare. Pentru unii se poate, pentru alții nu se poate. Și cei de la CFR Cluj sunt revoltați, pentru că și ei joacă în Conference League, au avut un meci foarte greu. Noi, care jucăm în Europa, nu suntem protejați deloc, suntem dați deoparte", a declarat oficialul clubului pentru Sport.ro.

Partida Sepsi - FC Argeș se va disputa duminică, de la ora 12.00, la Sf. Gheorghe, iar următoare întâlnire din SuperLiga va avea loc pe 31 iulie, contra Petrolului, în deplasare (18.30). Returul "dublei" cu Olimpija Ljubljana este programat pentru 28 iulie, de la ora 20.00.

Foto - Sepsi OSK (FB)