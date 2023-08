Farul Constanța a obținut o victorie convingătoare cu Flora Tallinn, în prima manșă din turul 3 preliminar Conference League, scor 3-0. Pentru campioana României au marcat Denis Alibec, Constantin Budescu și Diego Queiros.

Gică Popescu: "Nu am primit nicio ofertă de la Rapid pentru Băluță. Am primit una pentru Grameni, acum o lună"

După meci, Gică Popescu a spus că Farul are prima șansă la calificarea în play-off-ul Conference League, însă a avertizat că returul poate fi dificil pentru dobrogeni. De asemenea, președintele constănțenilor a negat că Farul ar fi primit vreo ofertă de la Rapid pentru Tudor Băluță.

În schimb, Popescu spune că Rapid a făcut o ofertă oficială pentru Constantin Grameni, în urmă cu o lună, însă propunerea a fost respinsă.

"O victorie muncită, dar n-am avut în față un adversar ușor. O echipă foarte bine pregătită fizic, cu jucători robuști. Am marcat 3 goluri și avem prima șansă la calificare. Important e că nu am primit gol. Apărarea a funcționat.

Budescu a făcut un meci foarte bun, ținând cont că e prima dată când joacă alături de noi. A și marcat, ceea ce e foarte bine la debut. Să nu ne emoționăm prea devreme, e un singur meci, e important că au marcat Budescu și Alibec, dar sper să aibă evoluții la fel de bune și în campionat, și în cupele europene, iar echipa să o ducă cât mai sus.

Avem prima șansă la calificare. Dacă ne vom califica, vom reveni la campionatul intern, care va fi cel puțin la fel de important precum cupele europene. Ar fi minunat să se califice toate cele trei echipe din România. Să mergem în play-off, m-aș bucura să fie toate.

Nu am primit o ofertă de la Rapid pentru Băluță. Nu am primit de nicăieri, cel puțin niciuna oficială. La nivel de cancan este ultima lună a transferurilor și vor fi astfel de zvonuri până la finalul acestei perioade. Am primit de la Rapid acum o lună o ofertă pentru Grameni, dar de atunci nimic. Nimic oficial", a spus Gică Popescu.

Returul cu Flora, în Estonia, e programat joia viitoare, 16 august, de la ora 19:00. Farul Constanța pleacă cu prima șansă, după rezultatul de vis obținut la Ovidiu, în fața propriilor suporteri.

Gică Hagi: "Băluță pleacă numai afară"

Întrebat la finalul meciului cu Flora Tallinn despre posibilitatea ca Tudor Băluță să fie vândut la Farul, inclusiv Gică Hagi a negat această variantă.

"(n.r - Pleacă Băluță?) Nu, nu, nu cred. Băluță pleacă numai afară. Nu că eu vreau asta, dar așa înțeleg că el își dorește să plece afară", a declarat Hagi.