Florin Răducioiu nu-și aduce aminte cu plăcere de West Ham: ”N-a fost deloc o experiență fericită”

Florin Răducioiu, fost jucător la West Ham în perioada 1996-1997, nu-și amintește cu drag de perioada petrecută în Premier League, unde a strâns 11 meciuri și a marcat două goluri.

Fostul internațional trage un semnal de alarmă pentru cei de la FCSB, înainte de meciul de pe London Stadium. Va fi prima partidă pentru vicecampioana României în grupele Conference League.

Florin Răducioiu: ”N-o să fie simplu deloc”

„Pentru mine la West Ham n-a fost deloc o experiență fericită. Am avut și eu partea mea de vină. Acolo am intrat în cel mai mare conflict cu Harry Redknapp. Ulterior, mi-am dat după seama că am făcut eu o greșeală foarte mare.

Atenție la orice fază pentru că acolo la orice fază poate ieși gol. FCSB nu are nimic de pierdut, trebuie să încerce pe contraatac și să le pună astfel probleme. Singurul semn de întrebare este cât vor rezista, pentru că acolo ritmul este foarte diferit. Eu nu știu dacă FCSB va rezista din punct de vedere al ritmului.

Rămân optimist, dar n-o să fie deloc simplu. FCSB trebuie să joace dezinvolt, corelat cu dăruirea din teren. Nu dau sfaturi pentru chestiuni tactice, dar este un examen frumos, cu o echipă din Anglia. Nu-mi imaginam, dar cred că nici fotbaliștii că vor juca cu o echipă din Premier League. Asta e totuși o performanță!”, a spus Răducioiu, potrivit GSP.ro.

Răzvan Raț, Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu sunt singurii fotbaliști români care au evoluat, de-a lungul timpului, pentru West Ham în Premier League.

FCSB a fost repartizată în grupa B, alături de West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Echipa lui Nicolae Dică va avea un start de foc, cu o deplasare la Londra, urmată de meciul de pe teren propriu cu formația belgiană. Partidele cu danezii sunt programate în rundele 3 și 4.

Meciurile din UEFA Conference League vor putea fi urmărite pe PRO TV, Pro Arena și VOYO.