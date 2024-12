Echipa eliminată dramatic de FCSB s-a făcut de râs în Europa! OUT după ce a încheiat pe locul 35 din 36

LASK Linz și FCSB s-au înfruntat la finalul lunii august, în play-off-ul Europa League. A fost 1-1 în Austria și 1-0 în Ghencea, după un gol marcat de Darius Olaru în prelungiri. În urma acestei duble, campioana României și-a asigurat biletele pentru faza principală din Europa League, unde a reușit să impresioneze și să își asigure deja o clasare în primele 24.

LASK Linz, rezultate foarte slabe în Conference League după dubla cu FCSB



De partea cealaltă, LASK Linz a avut parte de rezultate foarte slabe în faza principală din Conference League. Austriecii s-au despărțit de antrenorul Thomas Darazs la scurt timp după dubla cu FCSB și l-au numit pe Markus Schopp, însă mutarea nu a produs efectele dorite.



LASK a încheiat faza principală din Conference League pe locul 35, penultimul, cu doar 3 puncte acumulate în cele 6 meciuri. Austriecii au înregistrat următoarele rezultate: 2-2 vs. Djurgarden, 0-2 vs. Olimpija Ljubljana, 0-0 vs. Cercle Brugge, 1-2 vs. Borac Banja Lukac, 0-7 vs. Fiorentina și 1-1 vs. Vikingur Reykjavik.



Numai moldovenii de la Petrocub Hîncești au încheiat mai jos decât LASK, pe locul 36, cu două puncte. LASK a fost devansată de echipe precum Larne, Dinamo Minsk, TNS sau Noah.



Situația nu stă prea bine nici în campionat pentru LASK: a ieșit din zona locurilor de play-off după 16 etape, iar acum ocupă poziția a șaptea, cu 20 de puncte.