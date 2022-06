De la pub, în Conference League! Echipa unui bar din Gibraltar s-a calificat în cupele europene

Dacă în Liga 1, echipele investesc milioane de euro și trebuie să strângă zeci de victorii pentru a se lăuda apoi că ajung în preliminariile cupelor europene, performanța a fost reușită și de clubul înființat de câțiva prieteni care petreceau împreună într-un bar. Echipa e denumită Bruno's Magpies și a ajuns în preliminariile Conference League, după ce a jucat finala Rock Cup în Gibraltar.

Clubul a fost înființat de un tânăr de 18 ani

În 2013, englezul Louis Perry tocmai împlinise 18 ani, când a decis să se mute în Gibraltar, ca să locuiască cu bunicii săi. Aceștia dețineau un pub, denumit Bruno's Bar. Tânărul fusese legitimat la nivel regional, în zona Portsmouth din Anglia, și a vrut să mai joace fotbal de plăcere, dar nu a găsit o echipă care să-l primească cu brațele deschise. La momentul stabilirii sale în Gibraltar, acolo exista o singură ligă, iar expații nu puteau juca fotbal pentru că nu erau primiți în echipele locale și nu existau nici terenuri de închiriat.

Așa că, după ce a dat probe la una din formațiile locale și a fost refuzat, deși marcase două goluri în meciul respectiv, Louis a decis că își va face propriul său club.

"Am mers la sediul Gibraltar Football Association și am întrebat dacă ne putem fonda propria echipă. Ne-au spus că ne costă 500 de lire sterline pentru o echipă de seniori și alte 500 de lire sterline pentru o echipă secundă. M-am dus la barul bunicilor și i-am întrebat dacă ne pot sponsoriza și au fost de acord.

Ne-am înscris în campionat și am cumpărat un rând de echipament, iar antrenor l-am pus pe Mick Embleton, un client de 50 de ani al barului, după ce mi-am amintit că ne-a povestit odată că antrenase o echipă. El nu antrenase la nivel înalt, dar este un fan fanatic al lui Newcastle United și este prieten bun cu Alan Shearer, așa că a fost de acord. Dar a pus condiția ca echipa să poarte numele Magpies, după porecla celor de la Newcastle", rememorează fondatorul clubului.

Selecția lotului au făcut-o pe o plajă din Spania

În Gibraltar exista un singur teren de fotbal și nu au putut să-l rezerve pentru a desfășura trialul de formare a lotului, așa că acesta a fost organizat pe o plajă din Spania, aproape de Algeciras. Echipa a fost formată, iar majoritatea fotbaliștilor au fost selectați dintre clienții barului. Aceștia s-au înscris pe o listă lăsată pe bar, după ce au văzut anunțul lipit pe geam, iar prima de instalare la legitimare a constant mai multe halbe de bere.

Echipa a fost înscrisă în divizia secundă, într-o perioadă în care fotbalul din Gibraltar se dezvolta accelerat, beneficiind de sponsorizări din partea unor case de pariuri, care și-au mutat aici sediile sociale din Marea Britanie, pentru a plăti taxe mai mici. "Majoritatea echipelor au adus jucători spanioli, unii destul de buni, așa că, după două sezoane cu clasări de mijlocul clasamentului, ajunsesem să fim ciuca bătăilor. Eram singura echipă cu pedigriu britanic și european, iar lotul era formată exclusiv din amatori. Așa că ne-am adaptat situației", povestește Louis Perry.

Jumătate din acțiuni au fost cumpărate de fostul președinte al lui Watford

Louis a suferit o ruptură de ligament, în 2016, în timpul unui meci, așa că s-a retras din activitate și și-a asumat rolul de conducător, reușind promovarea în prima divizie din postura de președinte-patron. Lucra la Chestertons, o agenție imobiliară locală, unde l-a cunoscut pe Haig Oundjian, un britanic medaliat cu bronz la Campionatele Europene de Patinaj Artistic din 1971, care fusese președintele lui Watford Football Club, când clubul era finanțat de cântărețul Elton John.

Oundjian a acceptat postul de vicepreședinte și a cumpărat jumătate din acțiunile clubului, făcând o importantă infuzie de capital și venind cu ideea de a aduce jucători care nu își mai găseau contracte în campioantele din Marea Britanie sau în cele europene. În timp ce cluburile rivale falimentau pe bandă rulantă, Louis, care se ocupa de chestiunile administrative în pauza de masă de la serviciu, i-a putut racola pe directorul sportiv Jansen Dalli și pe secretarul și juristul Aaron Edwards, așa că activitatea a luat o turnură semiprofesionistă.

Cel mai experimentat jucător a evoluat la Ceahlăul Piatra Neamț

În acest moment, nouă jucători sunt localnici, care au slujbe normale, lucrând în posturi de contabili, vameși sau funcționari portuari, în timp ce restul fotbaliștilor sunt profesioniști, venind din Brazilia, Mexic, Argentina, Canada și Anglia. Jose Galan (36 ani), unul dintre puținii spanioli din lot, este considerat un fotbalist-voiajor, el jucând în 15 țări, înainte să semneze cu echipa din Gibraltar. În sezonul 2015-2016, mijlocașul central spaniol a fost legitimat la Ceahlăul Piatra Neamț, în Liga 3 din România, de unde a plecat cu restanțe financiare.

Vedetele lotului "alb-negrilor" sunt brazilianul Edenilson Bergonsi (ex-Juventude, Varese Calcio, Standard Liege, ȚSKA Sofia și Enosis Neon Paralimni), canadianul Matt Silva (ex-SC Toronto, Bodens BK și Valour FC), spaniolii Jose Galan (ex-Atletico Madrid B, St. Polten, Aris Limassol, Ceahlăul Piatra Neamț, RoPS și Al-Shamal SC) și Ruben Diaz (ex-Cadiz B și Recreativo Huelva B).

Vor câștiga bugetul pentru următorul sezon, din participarea în Conference League

Dalli a organizat clubul cu șase echipe, plus una de futsal și alta U23, iar antrenorul formației de seniori este numit întotdeauna un englez tânăr, care vrea să câștige experiență pentru a prinde un contract mai bun în fotbalul din Marea Britanie. Aducerea lui Dean Holdsworth, un fost jucător la Bolton Wanderers, ca manager general și consultant de transferuri, și numirea antrenorul Nathan Rooney a îmbunătățit considerabil jocul și rezultatele, așa că Bruno's Magpies a ajuns în finala Cupei, unde a condus cu 1-0 pe Lincoln Red Imps, până în minutul 88, pentru ca apoi echipa mai experimentată să întoarcă rezultatul.

Locul în finala Rock Cup a adus prima participare a echipei în cupele europene, "The Magpies" urmând să întâlnească pe Crusaders FC (Irlanda de Nord), în primul tur preliminar al Conference League, pe 7 și 14 iulie. Cum Gibraltarul nu are aeroport, echipa va trebui să călătorescă două ore cu autocarul până la Malaga, de unde să ia avionul către Belfast. Echipa evoluează pe Victoria Stadium (2.000 de locuri / gazon artificial), acolo unde a jucat și CFR Cluj cu Lincoln Red Imps, în turul secund al preliminariilor Champions League, în stagiunea trecută. Clubul va primi 150.000 de euro, chiar dacă va fi eliminat de Crusaders, adică va avea asigurat bugetul pentru următorul sezon.

"Suntem încă echipa unui bar. Încă mergem la pub pentru a sărbători victoriile sau pentru a ne organiza activitatea. E ceva fantastic, dacă stăm să ne gândim de unde am plecat și unde am ajuns. Am făcut multe lucruri prostești pe parcurs, în încercarea de menține echipa în activitate, dar suntem încă aici. Mi se pare o nebunie că am putea să jucăm cu FC Basel, dacă trecem de Crusaders. Dar de asta este frumos fotbalul", a conchis Perry.

Foto - @BrunosMagpies