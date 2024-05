Olympiacos Pireu a devenit prima echipă din Grecia care câştigă un trofeu european, după golul atacantului marocan Ayoub El Kaabi (116) din finala Conference League, 1-0 cu Fiorentina miercuri seara, pe stadionul lui AEK din Atena, meci transmis în direct de Pro Arena și VOYO.

În semifinale, grecii au făcut show cu Aston Villa, 4-2 în deplasare și 2-0 acasă, cu hat-trick și apoi dublă ale aceluiași El Kaabi, golgheterul cupelor europene în acest sezon!

Olympiacos este echipa care domină de aproape trei decenii fotbalul din Grecia, cu 22 de titluri de campioană cucerite din 1997 până în 2022.

Performanța câștigării Conference League este una de excepție, și se adaugă trofeului UEFA Youth League cucerit în acest sezon de echipa de tineret a grecilor.

Mogulul media Evangelos Marinakis a adus la Olympiacos tot ce e mai bun

Olympiacos este antrenată de bascul Jose Luis Mendilibar, cel care în sezonul trecut a câștigat clasicul trofeu Europa League cu Sevilla.

La nivel de management, consilier strategic este Christian Karembeu, campionul mondial și european cu Franța, iar director sportiv este Darko Kovacevic, fostul mare atacant sârb.

Iar în lot se află nu mai puțin de opt fotbaliști portughezi: Andre Horta, Chiquinho, Gelson Martins, Ruben Vezo, David Carmo, Jovane Cabral, Joao Carvalho și Daniel Podence.

Marele artizan al performanței rămâne controversatul patron Evangelos Marinakis, oligarhul care le deține și pe Nottingham Forest și Rio Ave, acuzat, printre multe altele, de trafic de droguri și de aranjare de meciuri.

Membru al Consiliului Orășenesc Pireu, el mai deține rețelele de televiziune Mega Channel și One Channel, plus ziarele Ta Nea, To Vima și Eleftherotypia.

Olympiacos Pireu - Fiorentina 1-0 după prelungiri

A marcat: Ayoub El Kaabi (116)

Atena, AEK Arena: 26.842 spectatori

Olympiacos: 88. Konstantinos Tzolakis - 23. Rodinei, 45. Panagiotis Retsos, 16. David Carmo, 3. Francisco Ortega (18. Quini, 91) - 32. Santiago Hezze, 8. Vicente Iborra - 56. Daniel Podence (19. Georgios Masouras, 106), 6. Chiquinho (5. Andre Horta, 77), 7. Konstantinos Fortounis (căpitan; 22. Stevan Jovetic, 73) - 9. Ayoub El Kaabi (11. Youssef El-Arabi, 120+2).

Antrenor: Jose Luis Mendilibar.

Rezerve: 1. Alexandros Paschalakis, 99. Athanasios Papadoudis - 15. Sotiris Alexandropoulos, 20. Joao Carvalho, 27. Omar Richards, 65. Apostolos Apostolopoulos, 74. Andreas Ntoi.

Fiorentina: 1. Pietro Terracciano - 2. Dodo, 4. Nikola Milenkovic, 28. Lucas Martinez Quarta, 3. Cristiano Biraghi (căpitan; 16. Luca Ranieri, 106) - 6. Arthur Melo (32. Alfred Duncan, 74), 38. Rolando Mandragora - 10. Nicolas Gonzalez (9. Lucas Beltran, 106), 5. Giacomo Bonaventura (11. Jonathan Ikone, 82), 99. Christian Kouame (72. Antonin Barak, 82) - 20. Andrea Belotti (18. Mbala Nzola, 59).

Antrenor: Vincenzo Italiano.

Rezerve: 53. Oliver Christensen - 8. Maxime Lopez, 19. Gino Infantino, 22. Davide Faraoni, 33. Michael Kayode, 65. Fabiano Parisi.

Arbitru: Artur Soares Dias; arbitri asistenţi: Paulo Soares, Pedro Ribeiro (toţi din Portugalia); al patrulea oficial: Glenn Nyberg (Suedia)

Arbitru video: Tiago Martins (Portugalia); arbitri asistenţi video: Christian Dingert, Marco Fritz (ambii din Germania)