Oltenii vin după remiza cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă, și după o nouă victorie în campionat, care a prelungit la opt meciuri seria fără înfrângere în toate competițiile.

Cu un lot net superior, Universitatea Craiova este favorită clară înainte de duelul din Andorra. La Inter Club d'Escaldes este și un jucător care a trecut pe la două echipe din România, Juan Camara, care a evoluat atât pentru Dinamo, cât și pentru Craiova. Spaniolul este rezervă în această partidă.

De partea cealaltă, Coelho nu și-a menajat vedetele. Cei mai importanți jucători ai echipei sunt titulari și vor trage din greu pentru primele puncte din această stagiune europeană.

Echipele de start din Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova:

Inter Club d'Escaldes: J. Diaz - Pochettino, A. Sanchez, Hernandez, Torres - Molina, Alonso, D. Lopez - Berlanga, Chouaib, Sidibe

J. Diaz - Pochettino, A. Sanchez, Hernandez, Torres - Molina, Alonso, D. Lopez - Berlanga, Chouaib, Sidibe Rezerve: Pol Freixanet, Fernandes, Juan Camara, Dacu, Robin Lafarge, Marc Rodriguez, Mamadou Diaby, Alex Prelado, Arnau, Borja Arellano, Rafinha.

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram

L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Al. Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei, Webster

Cele două formații se întâlnesc pentru prima dată în istorie. Inter Escaldes a mai jucat împotriva unor echipe din România, CFR Cluj și FCSB, dar a pierdut toate cele patru confruntări europene.