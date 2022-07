Andrei Ivan a deschis scorul în prelungirile primei reprize, din penalty, însă formația lui Laszlo Balint s-a văzut egalată în minutul 51, după golul lui Ardit Hoxhaj. Universitatea Craiova a fost mult mai periculoasă, a dominat, însă a plecat din Albania doar cu o remiză.

Craiova nu se teme după egalul din Albania

Deși nu a reușit să câștige, căpitanul Nicușor Bancu consideră că rezultatul este unul pozitiv și se așteaptă ca Universitatea Craiova să rezolve calificarea la returul de pe Ion Oblemenco.

"Eu zic că am făcut un joc foarte bun, am avut șansa să facem 2-0 la începutul reprizei a doua. După aceea, a fost acea ocazie a lor, ne-au egalat ei. Chiar și așa, am avut foarte mari ocazii, cred că meritam victoria.

A funcționat totul foarte bine, am avut ocazii, dar nu am înscris. În rest, ei nu au avut nimic, nu putem spune că ei ne-au dominat. Este un rezultat pozitiv, nu vreau să mă gândesc că este un eșec. E bine că nu am pierdut.

Ne așteaptă meciul de duminică cu U Cluj, după aceea returul cu ei și, cu siguranță, acasă vom fi mult mai bine în fața porții, pentru că acolo am suferit azi. Cu siguranță suntem favoriți, dar trebuie să fim serioși, să nu fim superficiali, pentru că în fotbal se pot întâmpla multe", a spus Nicușor Bancu.

Returul dintre Universitatea Craiova și Vllaznia este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco.

În cazul în care va obține calificarea în turul 3 preliminar din Conference League, Universitatea Craiova urmează să întâlnească formația ucraineană Zorya.