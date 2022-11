Ce adversar dorește Neluțu Varga pentru CFR Cluj în șaisprezecimile UEFA Conference League 

Victoria cu Ballkani, 1-0, din ultimul meci al grupei de UEFA Conference League, a dus-o pe CFR Cluj în „primăvara europeană”, în fața Slaviei Praga.

Neluțu Varga vrea un adversar accesibil în UEFA Conference League

Pentru un loc în optimile UEFA Conference League, CFR va trebui să se dueleze cu Lazio, Bodo/Glim, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, Sheriff Tiraspol, Qarabag și Trabzonspor. Iar Neluțu Varga își dorește ca elevii lui Dan Petrescu să beneficieze de un adversar accesibil și să evite echipa lui Ștefan Radu (36 ani), pentru a avea o șansă în plus de a se califica.

„Sincer, eu mi-aş dori un adversar mai accesibil şi ulterior să avem echipe mult mai puternice. Ca să putem să mergem cât mai departe. Trendul este crescător, eu cred că se poate şi un pic mai mult”, a declarat Neluţu Varga pentru Fanatik.

CFR Cluj a refuzat 4,5 milioane de euro pentru Claudiu Petrila

Pe lângă cele 6 milioane de euro obținute din această aventură europeană, Neluțu Varga precizează că clubul din Gruia are oferte concrete pentru mai mulți jucători. Vizații pentru a pleca de la CFR sunt Claudiu Petrila (21 ani) și Nana Boateng (28 ani), însă numai dacă se îndeplinesc condițiile financiare impuse de campioana României.

„Avem oferte pentru mai mulți jucători. Cel mai intens căutat este Petrila. 3,5 milioane de euro e ultima ofertă. Dintr-un campionat european. Una din cele două mari echipe din Cehia. Nu e Slavia.

Nu l-am dat nici cu 4,5 milioane de euro. Am primit oferta de la Atlanta City din SUA și nu l-am dat în vară. Noi o așteptăm o ofertă de la 5 milioane în sus. Noi așa considerăm. Are potențial, talent, mai are mult de exprimat pe teren.

Pe Boateng nu ne gândim să îl dăm sub 2,5 milioane de euro. Avem mai mulți jucători interesanți, dar cele mai mari așteptări le am de la Petrila”, a declarat Neluțu Varga pentru sursa citată.

Neluțu Varga, înainte de Sivasspor - CFR Cluj (26/10/2022)