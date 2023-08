Cele două echipe s-au confruntat joi, 24 august, în manșa tur a play-off-ului Conference League, pe stadionul din Sfânttu Gheorghe. După ce au fost conduși de două ori, covăsnenii au luptat și au revenit în ambele rânduri înapoi în joc.

Ce a spus Mihai Stoica, după ce a văzut-o pe Sepsi OSK în play-off-ul Conference League

După ce s-a uitat la meci, Mihai Stoica, managerul general FCSB, a remarcat faptul că echipa pregătită de Liviu Ciobotariu are șanse să se califice în grupele Conference League.

De asemenea, oficialul roș-albaștrilor a mai evidențiat că Sepsi poate să facă același lucru pe care l-a făcut cu Aktobe, împotriva norvegienilor: după egalul de acasă, să învingă în deplasare.

„Dincolo (n.r. - la Sepsi OSK – Bodo/Glimt) m-am uitat mai puţin, dar cred că va fi complicat pentru Sepsi. Bodo/Glimt are prezenţe în Europa, în ultimii ani, iar asta contează. Am văzut ocazii bune ale celor de la Sepsi. Cum au făcut în Kazahstan, de ce nu ar repeta şi în Norvegia? Norvegienii nu sunt la nivelul danezilor. Are şanse Sepsi, mai mici, dar are şanse”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Echipele de start

Sepsi OSK: Niczuly - Ciobotariu, Bălașa, Ninaj, Dumitrescu - Alimi, Păun - Ștefănescu, Rodriguez, Gheorghe - Safranko

Bodo/Glimt: Haikin - Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan - Bronboek, Berg, Brunstad Fet - Gulliksen, Moumbagna, Pellegrino

Sepsi OSK - Bodo/Glimt 2-2

Faris Moumbagna a deblocat tabela în minutul 19, iar Sepsi a revenit în joc abia în partea secundă, când Isnik Alimi a restabilit egalitatea în minutul 48, imediat după ce jucătorii au ieșit de la pauză, dintr-o lovitură de la 11 metri.

În minutul 69, Patrick Berg a înscris și a împins-o din nou pe Bodo/Glimt în avantaj, dar care nu a durat mult. Cosmin Matei a transformat un penalty și a blocat tabela de marcaj la 2-2, în minutul 81.