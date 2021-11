Capcană pentru olandezi sau purul adevăr? Observația lui Petrescu înainte de meciul cu AZ, ora 19:45, Pro X și VOYO

Campioana României caută prima victorie din grupele Conference League, după ce anterior a obținut un egal și două ănfrângeri. Adversarul este unul dificil, iar Dan Petrescu știe asta și încearcă să anticipeze cât mai bine jocul adversarului.

"E un meci foarte greu. Alkmaar e favorită la câștigarea grupei. Acasă e foarte bună. Trebuie să facem un meci perfect ca să obținem ceva. Nu neapărat victoria, orice rezultat pozitiv înseamnă un lucru mare pentru noi în momentul ăsta. Echipa lor arată foarte bine, jucători tineri. Primii 11 toți joacă la echipa națională, la naționale foarte bune, mai bune decât România. Am simțit asta și la Cluj, în prima repriză.

La Cluj, noi știam că Alkmaar are probleme în deplasare. Ei sunt mai buni acasă, deci trebuie să fim de patru ori mai buni ca la Cluj ca să obținem un rezultat bun. Am văzut de două ori meciul, dar degeaba dacă jucătorii nu prind o zi bună sau adversarul e mult mai bun. Câteodată trebuie să recunoști asta. În prima repriză chiar n-am avut ce să le reproșez jucătorilor, Alkmaar a jucat foarte bine. În repriza a doua am fost noi mai buni, dar n-am reușit să înscriem. Mâine vor fi foarte multe faze de poartă din partea lor, așa e fotbalul olandez, un stil ofensiv.

Suporterii îi ajută foarte mult pe cei de la Alkmaar. Am vorbit și cu Tahiri, el a jucat în Olanda și mi-a spus că în deplasare au ceva probleme, dar acasă sunt foarte buni, mai ales datorită fanilor, care îi ajută foarte mult. Am prezentat adversarul, facem video, vorbim despre adversari, e normal să le aducem aminte. Și azi am avut un video, au și ei problemele lor, dar e clar că au mai multe pozitive decât negative.

Am văzut și eu ultimul meci. Parcă ei când vor să dea gol, dau. Au jucători tineri, de calitate, plus jocul ofensiv, traseele pe care le au m-au făcut să-mi aduc aminte de Slavia Praga, genul de echipă care atacă tot timpul, trebuie să suporți această presiune și să pui și tu presiune pe ei. Ei au calitate fantastică. Noi, cu spirit, luptă, muncă, organizare și puțină calitate, vom încerca să scoatem maxim", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.