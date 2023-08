Bănel Nicoliță, nemilos cu FCSB după calificarea cu emoții în turul trei preliminar al Conference League

Bănel Nicoliță (38 de ani) a oferit un verdict dur în ceea ce privește pregătirea fizică a jucătorilor lui CSKA 1948 Sofia.

„FCSB are reprize și reprize. Mă uit de fiecare dată și văd reprize și reprize. În prima repriză nu joacă excelent, dar marchează, iar a doua repriză sunt altă echipă, e incredibil. Toate reprizele, adică nu a fost vreuna în care să joace diferit.

Bănel: ”Nu sunt pregătiți fizic!”

Mi se pare că nu sunt pregătiți fizic. Am văzut ieri niște spații incredibile. Doi jucători cu atâta experiență, vorbim de Șut, vorbim de Djokovic. Vorbim de Olaru, Dawa, Chiricheș. Voi sunteți nebuni? Cum vedem calificarea, stop? Au jucat 25 de minute tenis în repriza secundă

Într-adevar, FCSB au jucători de calitate, dar încă nu joaca ca echipă. M-am gândit la Chiricheș, cu atâta experiență. Daca era Rădoi țipa în secunda doi să se trezească toți. Marchează că au jucători de calitate cum e Coman, au execuții. Am văzut a 2-a repriză că fizic nu sunt ok, eu așa am văzut”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa bulgară ŢSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'' din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

În turul al treilea preliminar, FCSB va avea o adversară dificilă, vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland, roş-albaştrii urmând să joace primul meci pe teren propriu, în data de 10 august, iar manşa secundă în deplasare, pe 17 august.