FCSB a jucat din minutul 59 cu un om în plus, după ce de la Nordsjaelland a fost eliminat Nagalo, pentru cumul de cartonașe galbene. Totuși, vicecampioana României nu a reușit să expedieze niciun șut pe poartă, iar danezii au lovit transversala în prelungiri.

Reacția lui Johannes Thorup după FCSB - Nordsjaelland 0-0

Johannes Thorup (34 de ani), antrenorul lui Nordsjaelland, se declară mulțumit cu rezultatul, având în vedere că danezii au jucat în inferioritate numerică timp de mai bine de jumătate de oră și își laudă jucătorii pentru evoluția din Ghencea.

Tehnicianul danezilor contestă primul cartonaș galben primit de stoperul Adamo Nagalo, ulterior eliminat, și se așteaptă ca Nordsjaelland să fie mult mai rapidă la retur și să aibă mai multe ocazii de a înscrie.

"Trebuie să luăm în calcul cum s-a desfășurat meciul. Noi am venit aici să câștigăm, dar cu un om în minus este în regulă un egal.

Am ajustat câteva lucruri la pauză pentru a fi și mai buni în repriza secundă și a avea și mai multe ocazii. Am controlat meciul în prima repriză, mai ales când am avut mingea, dar puteam să avem mai multe ocazii de a înscrie. Jocul s-a schimbat după acea eliminare, a trebuit să ne apărăm mai mult, dar sunt mândru de jucătorii mei deoarece au reușit să paseze în continuare și să controleze într-o oarecare măsură jocul, inclusiv să aibă câteva ocazii.

Am fost aproape de gol în prelungiri. Ar fi fost o seară fantastică dacă marcam pe final. Chiar și așa, sunt mulțumit că am avut ocazii chiar și cu un om mai puțin.

Sper că vom putea juca 11 contra 11 timp de 90 de minute la retur. Cred că vom putea juca mai rapid acasă, cred că putem fi mai buni. Va fi un meci echilibrat. FCSB e o echipă bună, cu jucători buni.

Cred că primul cartonaș galben nu trebuia acordat. E greu ca fundaș central să joci avertizat. Nu cred că am fost atât de agresivi, dar am primit multe cartonașe galbene.

O cunoșteam pe FCSB. Am fost personal în Sofia să văd echipa. Îmi place căpitanul lor, aleargă timp de 90 de minute, se arată la pasă. Îmi plac extremele, îmi place Popescu, care a intrat la pauză, este un fotbalist bun.

Atmosfera a fost frumoasă. Avem și noi niște stadioane în Danemarca asemănătoare cu acesta. Felicitări fanilor, a fost o atmosferă frumoasă. Am fost impresionat să văd că am avut și noi fani aici, deși au avut o călătorie lungă", a spus Johannes Thorup, pentru PRO TV.

Returul dintre Nordsjaelland și FCSB va avea loc în Danemarca, joi, 17 august, de la ora 19:30.

Dacă va trece de danezii de la Nordsjaelland, FCSB se va duela cu învingătoarea din duelul Sabah Baku - Partizan Belgrad. În manșa tur, azerii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu.

Sabah Baku, vicecampioana din Azerbaidjan, s-a impus grație dublei fundașului bosniac Bojan Letic. Apărătorul stânga a marcat în minutul 70, respectiv 74, iar azerii au ratat un penalty în minutul 69 prin Isayev.