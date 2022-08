Antrenorul care l-a ajutat pe Mirel Rădoi cu privire la partida din Conference League: „Îi mulțumesc pentru informații”

Grație mutării lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a Craiovei, oltenii au trecut de Zorya cu 3-1 la general, după jocul din retur, de pe Stadionul "Ion Oblemenco", unde au făcut show total: 3-0.

Acum, urmează o altă dispută importantă pentru fostul selecționer la noua sa echipă: play-off-ul din Conference League cu Hapoel Beer Sheva. Rădoi are deja 2/2 victorii la Craiova (3-0 vs Zorya, 1-0 vs CS Mioveni) și mai are încă o șansă să demonstreze câ este omul potrivit pentru trupa din Bănie.

La conferința de presă premergătoare primului meci din dubla manșă cu israelienii, antrenorul Universității a spus că a primit informații despre Beer Sheva de la Liviu Ciobotariu, cel care a întâlnit-o în stagiunea de pregătire dinainte de startul Superligii cu FC Voluntari și de la Sergiu Hanca.

Rădoi: „Dispunem de informații”

„Avem informații de la alți antrenori care au jucat amicale cu Beer Sheva, chiar de la Ciobotariu și îi mulțumesc pe această cale pentru ajutorul și informațiile puse la dispoziție. Și Sergiu (n.r. - Hanca) a jucat cu ei când era în Polonia. Dispunem de informații.”, au fost cuvintele lui Mirel Rădoi, înainte de meciul din Conference League.

Universitatea Craiova - Beer Sheva

Confruntarea de pe "Ion Oblemenco" va începe joi, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe www.sport.ro.

