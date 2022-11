Gareth Southgate a comentat situația lui Phil Foden! Ce a spus despre 'cel mai talentat jucător al Angliei' după criticile primite

Englezii au remizat cu Statele Unite în al doilea meci de la Mondial, scor 0-0, iar foștii jucători ai naționalei l-au criticat dur pe selecționerul Gareth Southgate pentru decizia luată. Gary Neville, Michael Owen și Jaime Carragher nu au fost de acord cu decizia tehnicianului de a nu-l folosi pe Phil Foden.

Fotbalistul lui Manchester City a fost trimis pe finalul meciului în meciul cu Iran, câștigat cu 6-2, iar în meciul cu SUA a rămas pe banca de rezerve, în ciuda rezultatului. Criticat din toate părțile, Gareth Southgate a vorbit despre Phil Foden la conferința de presă.

Selecționerul Angliei a vorbit despre Phil Foden, asigurându-i pe fani că fotbalistul lui Manchester City va fi folosit și va juca un rol important de-a lungul Campionatului Mondial.

„În mod clar a jucat în primul meci, cu Iran. Am decis să nu îl folosim în cel de-al doilea, cu SUA, însă va avea un rol important la turneu cu noi. Nu există dubii în acest sens. Este un super jucător. Avem o părere extrem de bună despre el și va fi o piesă importantă în naționala Angliei. Îl iubim pe Phil, e un super jucător”, a declarat Southgate.

