"Leii din Atlas" au scris istorie în Qatar, Youssef En-Nesyri (minutul 42) marcând unicul gol al partidei, una în care lusitanii au dezamăgit, fiind departe de evoluţia din partida cu Elveţia, din optimile de finală.

Portugalia a ratat şansa de a juca a treia sa semifinală de Cupă Mondială, după cele din 1966 şi 2006. Marocul a fost prima echipă arabă care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale şi a patra africană.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori la Cupa Mondială, Marocul câştigând cu 3-1 în grupă în 1986, iar Portugalia cu 1-0 în grupă în 2018, prin golul lui Cristiano Ronaldo.

Pentru golul marcat în meciul cu Portugalia, Youssef En-Nesyri s-a înălțat până la 2,78 m pentru a trimitea mingea în poartă cu capul, de deasupra lui Diogo Costa.

Până la reușita marocanului, Cristiano Ronaldo deținea primele trei poziții în topul înălțimilor atinse la marcarea unui gol: 2,56 m, într-un meci Juventus-Sampdoria, 2,61 m, la o partidă de la EURO 2016, împotriva Țării Galilor, recordul portughezului fiind la o partidă pe când evolua la Real Madrid, în fața celor de la Manchester United, 2,65 m.

There was no stopping that from Youssef En-Nesyri ????#LetItFly with @qatarairways pic.twitter.com/JhR5iUOsPt