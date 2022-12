Reacția selecționerului Elveției după ce viitoarea adversară a României s-a calificat în optimi la Campionatul Mondial 

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Elveţiei, Murat Yakin, s-a declarat extrem de fericit de victoria echipei sale contra Serbiei (3-2), de vineri seara, de la CM 2022 din Qatar, în ultimul meci al Grupei G, rezultat care califică naţionala din "ţara cantoanelor" în optimi, şi spune că totul este posibil în meciul cu Portugalia, scrie EFE.

„În meciul cu Serbia am început foarte bine, dar apoi am trecut printr-un moment dificil. Echipa a reacţionat însă bine. Au fost multe emoţii. Fotbalul este şi mai frumos când câştigi. Am obţinut un rezultat grozav, putem ajunge în fazele superioare ale competiţiei. Cu Portugalia, cu care vom avea următorul meci, totul va fi posibil, dacă începem bine şi vom respecta tactica de joc putem câştiga. Acum însă suntem bucuroşi după victoria fantastică cu Serbia, îi felicit pe băieţi, a fost o seară specială”, a spus Yakin.

Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2022, după ce a învins Serbia cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, pe Stadium 974 din Doha, în ultimul său meci din Grupa G.

Elveţia, viitoarea adversară a României în preliminariile EURO 2024, a fost echipa mai solidă şi s-a impus prin golurile marcate de Xherdan Shaqiri (20), Breel Embolo (44) şi Remo Freuler (48). Pentru Serbia, care nu a trecut niciodată de faza grupelor la Cupa Mondială, au înscris Aleksandar Mitrovic (26) şi Dusan Vlahovic (35).

Elveţia s-a calificat în optimi la Cupa Mondială pentru a treia ediţie consecutivă. Elveţia nu a pierdut ultimul său meci din grupă la ultimele cinci ediţii ale Cupei Mondiale (inclusiv aceasta).

Elveţia şi Serbia s-au întâlnit în grupă şi la Cupa Mondială din Rusia, în 2018, Nati câştigând atunci cu 2-1, prin golurile reuşite de Xhaka şi Shaqiri. Mitrovic a marcat pentru Serbia atunci.

În optimile de finală, Elveţia va întâlni Portugalia, câştigătoarea Grupei H, pe 6 decembrie (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).

AGERPRES