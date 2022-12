Suporteri îmbrăcați cu tricoul lui Dado Prso, fostul internațional cu 9 goluri în 32 de apariții pentru națională, fani sărbătorind cu bere și domnișoare pasionate de fotbal au realzat o atmosferă unică în Zagreb, marți seara.

Pe un ecran uriaș din Piața Josip Jelacic mii de admiratori ai trupei lui Zlatko Dalic au avut puls 120 la fiecare fază a croaților.

Au venit cu câteva ore înaintea semfinalei, au cântat și chiar au încropit ad-hoc niște miuțe care i-au încântat pe cei prezenți.

Fotoreporterii agenției IMAGO au surprins câteva cadre care vorbesc despre modul în care fanii Croației care n-au putut ajunge în Qatar au trăit intens meciul cu Argentina.

Freezing temperatures not repelling a huge crowd at Zagreb's main square. Nor is the dispiriting scoreline (so far). pic.twitter.com/ESagsBmDjA