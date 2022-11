Deţinătoarea trofeului este prima formaţie calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă, pe Stadium 974 din Doha, în Grupa D.

''Les Bleus'' au câştigat prin dubla lui Kylian Mbappe (61, 86) şi, după 4-1 cu Australia, sunt în optimile de finală. Andreas Christensen (68) a marcat golul danezilor, care au doar un punct după primele lor două partide.

Deschamps a avut la finalul partidei o descriere interesantă pentru Mbappe. Selecționerul i-a creionat un portret un tușe calde atacantului de la PSG și l-a comparat cu N'Golo Kante.

"Mbappé este un lider: nu vorbește mult, dar e ca o locomotivă cu abur pe teren. Nu contează că nu vorbește. Kanté nu a vorbit prea mult în 2018 și a fost magician", a declarat Didier Deschamps, potrivit L'Equipe.

Franţa a deschis scorul prin Mbappe, în minutul 60, când atacantul lui PSG a reluat în plasă centrarea lui Theo Hernandez. Golul egalizator a venit la primul şut pe poartă al danezilor, în minutul 68, când Andreas Christensen a înscris cu o lovitură de cap. În minutul 85 Mbappe a marcat din nou, din centrarea lui Griezmann.

În ultima etapă din grupă, miercuri 30 noiembrie, Danemarca va juca un meci decisiv cu Australia (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00), după ce echipa de la antipozi a câştigat sâmbătă cu Tunisia (1-0). Celălalt meci le va opune pe Tunisia şi Franţa (Education City Stadium - Doha, 17:00).

???? Deschamps: "Mbappé es un líder: no habla mucho pero es como una locomotora a vapor en la cancha. No importa que no hable. Kanté no hablaba mucho en 2018 y era un mago".

???? #MOTM: Kylian Mbappé (10) ???????? pic.twitter.com/GLqNb9HLiC