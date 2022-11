Asta da atitudine de selecționer! Didier Deschamps, prima reacție după calificarea Franței în optimile Cupei Mondiale

Selecționerul Franței a subliniat forța grupului după ce Mbappe & Co s-au calificat deja în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Campion mondial din postura de jucător și de selecționer, Didier Deschamps a evidențiat faptul că elevii săi au reușit să fie inspirați și să marcheze golul victoriei după ce fuseseră egalați de Danemarca.

Deschamps, prima reacție

"Am făcut multe lucruri interesante, am ratat puțin, dar felicitări jucătorilor mei pentru că au reușit să răspundă excelent după ce au fost egalați. Mi se pare logic că am câștigat acest meci. Danemarca este adesea subestimată, dar în seara asta s-a dovedit a fi una dintre naționalele foarte bune.

Pentru noi, este ideal (n.r.: că s-au calificat după două meciuri), avem șase puncte. Nu ne vom bucura înainte de următorul meci din grupe, dar acest succes aduce liniște.



Probabilitatea de a termina pe primul loc e foarte mare pentru că diferența de goluri este mult mai mare decât a Australiei, asa ca suntem în poziția ideală.



Primul obiectiv este atins. Am un grup puternic, solid, care vrea să facă lucruri grozave. Am atins un obiectiv important cu aceste două victorii", a declarat Deschamps, potrivit L'Equipe.

Franţa a deschis scorul prin Mbappe, în minutul 60, când atacantul lui PSG a reluat în plasă centrarea lui Theo Hernandez. Golul egalizator a venit la primul şut pe poartă al danezilor, în minutul 68, când Andreas Christensen a înscris cu o lovitură de cap. În minutul 85 Mbappe a marcat din nou, din centrarea lui Griezmann.

Franţa s-a impus cu 2-1 şi este deja calificată în optimile Cupei Mondiale.