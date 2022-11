Ce a remarcat Antoine Griezmann după victoria împotriva Danemarcei, care a adus „Cocoșului galic” calificarea în optimile Mondialului

Kylian Mbappe și Antoine Griezmann au jucat excepțional. Starul lui Paris Saint-Germain a realizat o „dublă”, iar fotbalistul de la Atletico Madrid l-a servit la golul doi cu o centrare perfectă.

După meci, Griezmann a precizat faptul că știa că va fi un meci dificil, având în vedere că danezii i-au bătut de două ori în Nations League, dar a evidențiat faptul că e supermândru că a ajuns la 26 de assisturi.

„Știam că va fi un meci complicat, am pierdut de două ori împotriva lor în Liga Națiunilor. Am muncit din greu, noi toți am muncit din greu. Cei care au intrat pe parcurs au făcut-o foarte bine, deci este o victorie foarte tare.

(n.r. despre faptul că a devenit co-cel mai bun pasator cu 26 de assisturi) Sunt foarte mândru de asta, dar mă uit și la ce au realizat colegii mei, ofensiv și defensiv. E adevărat că sunt statistici doar pentru tine, dar toți au depus un efort excepțional în această seară.

A fost o victorie importantă și am reușit să ne și calificăm. Suntem foarte fericiți. Trăiască Franța și trăiască republica!”, au fost cuvintele lui Antoine Griezmann la microfonul TF1, citat publicația franceză L'equipe.

Franța este prima națională calificată în optimile Campionatului Mondial

„Cocoșul galic” s-a calificat în optimile Campionatului Mondial din Qatar, care a debutat pe 20 noiembrie, cu meciul dintre țara gazdă și Ecuador, terminat 0-2.

Franța și-a demonstrat clasa în fața danezilor. Kylian Mbappe a dat lovitura și a realizat o „dublă” (61', 86'), anulând golul lui Christensen din minutul 68, care restabilise egalitatea.

În urma victoriei, elevii lui Didier Deschamps sunt primii calificați în optimile de finală de la Campionatul Mondial din Qatar.

Franța a câștigat și în primul meci, cu Australia, scor 4-1, care au trei puncte în Grupa D. Danemarca și Tunisia se află pe locurile trei, respectiv patru, împărțind, fiecare, câte un punct.

Orice rezultat va fi în Franța - Tunisia, pentru „Cocoșul galic” nu mai contează, astfel. Bătălia pentru locul doi se va da între celelalte echipe ale grupei.

Grupa D: